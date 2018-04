Les incontournables de Buenos Aires

Le Théâtre Colón

Considéré comme l'un des meilleurs opéras au monde, le théâtre Colón est réputé pour son acoustique et son architecture. Conçu par Francesco Tamburini, Victor Meano et Jules Dormal, le théâtre a ouvert ses portes en 1908 et a accueilli quel- ques-uns des plus importants chefs d'orchestre, chanteurs et danseurs du XXème siècle.

La plus belle librairie au monde : El Ataneo Grand Splendid

Voici une des (si ce n'est "la") plus belle librairie au monde ! Et pour cause : elle préserve la splendeur et l'élégance de l'ancien théâtre/cinéma Gran Splendid, conçu par les architectes Peró et Torres Armengol. Le lieu, transformé en une librairie en l'an 2000, a conservé la décoration originale, y compris le dôme peint avec des fresques de l'italien Nazareno Orlandi. Pas moins de 12.000 livres remplissent cette librairie unique au monde, où la scène initiale du théâtre est aujourd'hui un café.

La roseraie en plein centre-ville : El Rosedal

Pas moins de 18.000 roses composent cette splendide roseraie, en plein centre de la capitale, dans le parc du 3 de febrero.

Ce jardin romantique dispose également d'un pont grec, d'un lac, d'un amphithéâtre et du jardin des Poètes - rempli de bustes rap- pelant de grandes figures comme Borges, Shakespeare et Dante Alighieri.

Typique : le marché de San Telmo

Ce marché couvert est dans le cœur historique de San Telmo. Antiquités, souvenirs, alimentation, curiosités, photos aniciennes... ce marché est une histoire vivante de Buenos Aires et de l'Argentine. Le marché est devenu le rendez-vous des "porteños. Tous les dimanches, rue Defensa. A ne pas manquer !

Le terrain de polo le plus complet au monde : El Campo Argentino

Il n'y a pas que le football ou le rugby en Argentine ! À seulement 10 mn de Buenos Aires, le terrain de polo est l'un des stades les plus uniques au monde. Avec une capacité de 30.000 personnes, il est considéré comme le terrain de polo le plus confortable au monde. Cela explique peut-être son surnom : "la cathédrale du Polo". Compétitions et matchs ont lieu toute l'année, mais le point d'orgue est en novembre / décembre avec l'Open d'Argentine qui voit défilé les meilleurs joueurs du monde.

Contact: Adrien Champagnat, Director France,adrien@brandinglatinamerica.com, Phone number: +44(0)7919-020847

LA SOURCE City of Buenos Aires tourism board