La pivoine possède de nombreuses propriétés. Sa racine et son écorce peuvent être utilisées comme médicament. On peut aussi récolter l'huile de la pivoine rockii pour la raffiner. En outre, le pistil et l'étamine, les pétales et les bourgeons foliaires de pivoines peuvent tous être utilisés pour le thé.

Wangping est l'unique village montagneux pauvre de Linxia. Ayant planté plus de 170 Mu de pivoine, il est connu comme « le premier village de pivoine de Hezhou ». Environ 172 des 252 ménages du village étaient pauvres en 2013 ; ce nombre a été réduit à six fin 2017. Aujourd'hui, le village a constitué une coopérative de plantation de pivoines oléagineuses. Selon les calculs des villageois, planter du blé rapporte peu d'argent ; mais avec des plants de pivoine, sur un seul cycle de cinq ans, on réduit la pénibilité des travaux agricoles et cela rapporte plus de 100 000 yuans par Mu aux agriculteurs.

He Shenghong, également connu comme le « Roi de la pivoine » de Linxia, est le pionnier du secteur de la pivoine dans le village de Wangping. Il diffuse non seulement sa culture, mais il élabore également des produits à base de thé et d'alcool de pivoine. L'étamine de pivoine pour le thé est vendue au gramme, rapportant jusqu'à 10 000 yuans pour 500 grammes. La réduction de la pauvreté dans le nord-ouest est comme la pivoine rockii : bien qu'elle arrive tard, elle arrive néanmoins, affirme-t-il.

LA SOURCE Linxia Tourism Bureau