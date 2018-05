Les solutions d'Aurea offrent des garanties essentielles de protection des données conformes aux nouvelles exigences de l'UE en matière de GDPR.

PARIS, 3 mai 2018 /PRNewswire/ -- Aurea Software, Inc., leader des solutions d'expérience client, annonce la conformité de ses logiciels aux exigences clés de la GDPR. En prévision de l'entrée en vigueur, le 25 mai 2018, de cette loi rigoureuse sur la protection des données personnelles, Aurea aide ses clients à mieux protéger la confidentialité des données personnelles et à se protéger contre les menaces, les dangers ou l'accès non autorisé.

« La protection de la vie privée des individus fait partie intégrante de l'expérience client transformatrice que nous offrons aux plus grandes marques du monde, c'est pourquoi la sécurité des données est un principe clé chez Aurea. Nos produits suivent les lignes directrices fixées par l'UE en matière de protection des données, et nous nous engageons à faciliter les programmes de préparation de nos clients à la GDPR grâce à de précieux outils de sécurité et à des offres de services utiles. »



- Christian Stadlmann,

Directeur Général d'Aurea CRM

La bibliothèque de logiciels d'Aurea conformes à la GDPR comprend :

La solution Jive Interactive Intranet , passerelle vers les actifs les plus importants d'une organisation à savoir ses connaissances et son personnel. Les capacités de protection des données de Jive comprennent des contrôles de sécurité ISO 27001 et SOC 2 audités en externe dans les data centers Jive, le cryptage en transit de toutes les données personnelles entre les serveurs Jive et les navigateurs Web des utilisateurs ou les services de tiers, et des API mises à jour et plus flexibles pour soutenir les droits des individus à accéder à leurs données personnelles.

une solution complète de gestion de la relation client qui aide les organisations commerciales dans la prise de décisions. La conformité à la GDPR d'Aurea CRM inclut le cryptage du transit entre les serveurs Aurea et les clients ou systèmes tiers, le cryptage au repos pour les déploiements cloud dans les data centers, ainsi que divers formats de fichiers d'exportation et API pour la gestion des données personnelles. La suite Aurea Messaging Solutions (AMS) comprend des solutions d'infrastructure de messagerie qui prennent en charge des millions d'utilisateurs dans plus de 1 000 entreprises. Les produits d'Aurea basés sur le cloud Email Archival et Email Continuity prennent en charge les besoins en données personnelles de la GDPR par le cryptage au repos et le cryptage en transit, des capacités complètes d'exportation de données dans une variété de formats de fichiers, ainsi qu'un accès individuel facile aux données stockées via la console AMS.

Des capacités de protection des données tout aussi rigoureuses sont en place sur les autres produits Aurea hébergés sur le cloud ou sur site, tels que la plate-forme Aurea CX Platform, Aurea Campaign Manager, Aurea ListManager et Aurea AlertFind, ainsi que des solutions verticales pour les sciences et le retail. Par ailleurs, Aurea est certifiée Privacy Shield aux États-Unis, qui fournit le cadre pour le transfert de données personnelles entre l'UE, la Suisse et les États-Unis. Aurea englobe également le développement de logiciels « privacy by design », qui comprend l'examen de la confidentialité des données au cours des processus d'architecture, de conception, de mise en œuvre et de test.

A propos d'Aurea

Aurea Sofware est la technologie à l'origine de certaines des plus grandes expériences clients et employés du monde, pour les marques les plus importantes et les plus prospères. La plate-forme, l'engagement et les solutions verticales d'Aurea aident les entreprises à créer des expériences de bout en bout exceptionnelles pour les clients, ce qui favorise à la fois la rétention et la croissance. Les produits d'Aurea comprennent des solutions de BPM, ETL, ESB, de messagerie, de CRM, d'email marketing et de collaboration, ainsi que des solutions verticales pour le retail, l'assurance, l'énergie et les sciences de la vie. Aurea est une filiale d'ESW Capital.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.aurea.com

