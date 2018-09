LG Chem choisit Laboderm comme distributeur exclusif de sa gamme YVOIRE, nouvelle génération de produits de comblement à base d'acide hyaluronique

Pour visualiser le communiqué multimédia, rendez-vous sur : https://www.multivu.com/players/fr/8392651-lg-chem-laboderm-distributeur-yvoire/

La gamme YVOIRE révolutionne les produits de comblement. Sa technologie exclusive « HICE » (HIgh Concentration Equalized) offre un effet plus durable et une plus forte élasticité, tout en garantissant plus de sécurité et de confort pour les patientes.

Proposée en seringues préremplies à l'ergonomie récompensée par le Grand Prix Design « Korea Commodity » en 2012, la gamme se décline en trois catégories (« Classic », « Volume », « Contour »), avec ou sans lidocaïne, offrant aux praticiens de larges possibilités d'interventions personnalisées.

YVOIRE est un produit sûr, facile à injecter, à fort pouvoir volumateur dans la durée. Cinq millions de seringues ont déjà été vendues dans 25 pays depuis 2011. La France sera le nouveau pays-phare dans la stratégie d'expansion du chimiste Coréen.

A propos de Novomed Group et Laboderm

Fondé en 1993, Novomed Group est spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente à distance de dispositifs médicaux. Originellement dédié à la lutte contre les infections nosocomiales au travers de sa filiale La Centrale Hospitalière (LCH Medical Products), le Groupe a étendu son offre pour répondre à tous les besoins des praticiens libéraux et Institutions de Santé.

Le Groupe, déjà leader français auprès des gynécologues et des dermatologues au travers de Gyneas et Laboderm, s'est renforcé auprès des médecins généralistes et de kinésithérapeutes avec l'acquisition en 2017 de NM Medical et de Kinessonne. Animé par une dynamique entrepreneuriale forte depuis sa création, le groupe est tourné vers l'innovation, guidé par une démarche de montée en gamme permanente et par un souci constant de qualité et de sécurité. Novomed développe ainsi d'autres marques en synergie avec les activités historiques du groupe : la gamme complète de soins dermo-cosmétiques Moraz, la ligne de cosmeto-textiles réparateurs Arnitex ou les produits de confort pour les seniors, Novo'life.

A propos de LG CHEM

Acteur mondialement reconnu dans l'industrie pharmaceutique, et partie intégrante de la division Chimie de la holding LG Corp, LG Chem a enregistré ces dernières années une importante augmentation de son activité. LG Chem investit plus de 20% de ses revenus dans l'innovation et le développement. L'évolution continue de ses usines avec les technologies les plus modernes assure une production conforme aux normes établies par la FDA, l'EMEA et l'OMS. Depuis plus de 25 ans, LG Chem a acquis des compétences reconnues dans la production d'acide hyaluronique en utilisant des techniques brevetées dernier cri ayant déjà fait leurs preuves en ophtamologie et rhumatologie.

