L'IA SOPHiA a franchi un nouveau cap en aidant à mieux diagnostiquer plus de 200'000 patients dans le monde

SOPHiA GENETICS, le leader mondial de la médecine basée sur les données (Data-Driven Medicine), annonce ce jour que sa technologie pour l'analyse génomique clinique, SOPHiA, a aidé à mieux diagnostiquer plus de 200'000 patients.

Adoptée par une communauté avec plus de 430 hôpitaux dans 60 pays, l'IA SOPHiA prouve ainsi être la technologie la plus robuste et standardisée que les cliniciens utilisent pour le support à la décision. SOPHiA est la première IA à analyser le profil génomique de plus de 200'000 patients dans le monde.

L'utilisation encore récente de technologies digitales en santé crée un nouveau monde d'opportunités pour aider à mieux diagnostiquer et traiter les patients. Le développement du séquençage de nouvelle génération (NGS) en particulier, promet d'améliorer la prise en charge des patients souffrant de maladies héréditaires ou du cancer. 6% de la population mondiale est concernée par les maladies héréditaires, de plus, une personne sur deux sera diagnostiquée avec un cancer ces prochaines années. Dans les deux cas, l'analyse génomique clinique au travers du NGS aide à déchiffrer l'origine moléculaire derrière ces maladies pour traiter la cause de ces dites maladies, plutôt que d'agir sur les conséquences.

L'analyse des données génomiques et son interprétation est extrêmement complexe et peut s'avérer très difficile à mettre en place en pratique clinique. L'IA SOPHiA répond à ces problèmes de complexité en rendant ces données pertinentes tout en aidant les cliniciens a rapidement adopter la génomique clinique.

SOPHiA GENETICS et sa technologie sont reconnus pour leur approche innovante et leur impact considérable sur la vie des gens. La société a été listée par le MIT Technology Review parmi les « 50 smartest companies worldwide » et plus récemment dans le « top 10 most innovative biotech companies » par le magazine américain Fast Company.

« Quand nous avons lancé SOPHiA GENETICS, nous avions un objectif simple mais ambitieux, créer quelque chose qui aiderait à mieux diagnostiquer et traiter le plus grand nombre de patients. Nous sommes très heureux de voir que notre technologie est désormais aussi largement adoptée avec un tel impact au niveau mondial ». Commente Jurgi Camblong - CEO & Co-fondateur de SOPHiA GENETICS.

