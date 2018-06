Logo et slogan de la promotion des charmes de Tokyo à l'étranger : la campagne « Tokyo Tokyo Old meets New » (Tokyo Tokyo Rencontre entre l'ancien et le nouveau) en cours en Russie

Les messages essentiels comme « Unparalleled Excitement » (enthousiasme sans pareil) et « Your Next Kick » (votre prochaine passion) sont apparus dans les aéroports et sur les trains ainsi que dans différents journaux et magazines depuis le 1er juin 2018, dans le cadre d'une campagne de promotion à grande échelle. De même, parallèlement à la promotion des charmes de Tokyo de manière effective auprès de voyageurs du monde entier, elle transmet l'image de Tokyo comme destination touristique dans le monde.

Le message transmis par le logo et le slogan :

Les traditions datant de l'époque Edo coexistent avec la culture d'avant-garde. Le slogan « Tokyo Tokyo Old meets New » (Tokyo Tokyo Rencontre entre l'ancien et le nouveau) donne envie au reste du monde de découvrir de nombreuses surprises ainsi que de nouvelles valeurs créées à Tokyo, où les traditions vieilles de 400 ans datant de l'époque féodale Edo (ancien nom de Tokyo) et la culture d'avant-garde en constante évolution se rencontrent et convergent.

Le design comporte deux styles d'écriture différents (peinture et police gothique) et en répétant « Tokyo » avec la superposition de ces deux styles différents on insiste fortement sur l'image et l'identité de Tokyo où les traditions et les innovations coexistent. Les coloris noir et bleu utilisés dans le logo expriment les traditions dans le ciel qui s'étend vers le futur tandis que la signature au milieu évoque l'image d'un lieu touristique : le carrefour de Shibuya.

Le gouvernement métropolitain a demandé aux citoyens de Tokyo leur opinion concernant le logo et le slogan et les a officiellement choisis en avril 2017.

Site web officiel « Tokyo Tokyo Old meets New » (Tokyo Tokyo Rencontre entre l'ancien et le nouveau) : https://tokyotokyo.jp/

Vidéo promotionnelle « Tokyo Tokyo Old meets New » (Tokyo Tokyo Rencontre entre l'ancien et le nouveau) :

https://tokyotokyo.jp/old-meets-new/exciting/

LA SOURCE Tokyo Metropolitan Government

https://tokyotokyo.jp