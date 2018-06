London Tech Week: un nouveau rapport nomme Londres capitale européenne de l'intelligence artificielle (AI)

Ce constat majeur est le fruit d'un important travail sollicité par le maire de Londres, Sadiq Khan, et il cartographie pour la première fois l'écosystème IA dans la capitale britannique, soulignant la force et la complexité de l'écosystème IA londonien et son importance croissante pour l'économie.

L'intelligence artificielle est l'aptitude des machines à faire preuve d'une intelligence quasi-humaine avec la capacité d'effectuer des tâches telles que le soutien à la décision, le raisonnement, l'apprentissage, la perception visuelle, la reconnaissance de la parole et la traduction des langues.

Réalisé à la demande du maire par CognitionX, plateforme de conseil en IA, le rapport d'aujourd'hui permettra de découvrir les opportunités visant à libérer l'innovation et l'investissement à Londres afin de maximiser l'impact économique de l'IA sur la ville et de soutenir l'ambition du maire de Londres d'en faire la leader des Smart Cities dans le monde.

Ce rapport est publié à la veille de la London Tech Week, un événement annuel qui voit la ville ouvrir ses portes à la communauté technologique internationale. Avec plus de 200 événements, ce festival d'une semaine accueillera plus de 50 000 délégués venus du monde entier, tandis que la capitale fera preuve de sa position de leader en tant que pôle technologique international. Au cours de la London Tech Week, le maire lancera également sa nouvelle feuille de route, intitulée « Smarter London Together » (Un Londres plus intelligent ensemble) qui a pour ambition de faire de Londres une ville plus intelligente.

Les conclusions clés tirées du rapport d'aujourd'hui, intitulé « Londres : capitale de la croissance de l'IA en Europe » comprennent les constats suivants :

Londres abrite 758 entreprises d'IA, soit le double du total de Paris et Berlin réunis. Elles se spécialisent dans plus de 30 secteurs avec des compétences particulières dans l'assurance, la finance et le droit. 645 de ces entreprises ont leur siège dans la capitale britannique.

Les investissements réalisés par les entreprises d'IA à Londres ont augmenté de plus de 50 % en 2017, atteignant plus de 200 millions de livres. Cela représente environ 10 % du record de 2,45 milliards de livres collectées par les sociétés technologiques londoniennes en 2017. Cela inclut de grosses transactions pour des sociétés telles que Babylon Health (47,56 millions de livres), Callsign (26,92 millions) et Starship Technologies (13,95 millions).

43 % des fournisseurs d'IA à Londres ont au moins un fondateur non britannique. 32 % ont au moins un fondateur d'origine noire, asiatique ou issu d'une minorité ethnique.

25 % des fournisseurs d'IA à Londres ont au moins une fondatrice, contre seulement 17 % des startups mondiales. Le rapport indique également que Londres a la chance de pouvoir s'appuyer sur le ratio actuel de femmes fondatrices et de fournir un environnement pour les startups qui encourage un ratio plus élevé de participation des femmes dans le secteur de l'IA et à travers le secteur de la technologie.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré : « Il existe peu de domaines d'innovation ayant davantage le pouvoir de définir notre économie et notre société futures que l'intelligence artificielle.

« L'étude décrit une ville dotée d'un écosystème technologique riche, d'un solide pipeline d'innovation dans le domaine de l'IA et d'une base académique et d'investissement mise en place pour le long terme.

« Le statut international unique de Londres en tant que capitale de la finance, des affaires, du gouvernement et de la technologie est pour nous un atout majeur. Tout ce dont les entrepreneurs ont besoin se trouve ici réuni en un seul endroit, et en particulier l'accès aux clients ».

Tabitha Goldstaub, cofondatrice de CognitionX, a ajouté : « Nous nous trouvons aujourd'hui à la croisée des chemins. Il faut agir dès maintenant. Il est fondamental pour nous de développer notre communauté ouverte, d'attirer et de développer des talents diversifiés, et d'investir dans la recherche afin d'assurer une adoption responsable et rapide. Nous accueillons à bras ouverts le leadership du maire de Londres qui met l'accent sur l'IA à Londres et qui travaille à la construction d'un pôle IA fort destiné à maximiser son impact économique et sociétal.

« Si l'industrie, le gouvernement et les universités peuvent gagner la confiance du consommateur, faire comprendre les considérations éthiques sensibles du secteur et veiller à ce que les bénéfices apportés par l'IA soient équitablement répartis, cela pourrait alors conduire à un meilleur avenir pour Londres et pour le Royaume-Uni. »

LA SOURCE London Tech Week 2018