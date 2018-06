L'OOPOEH Foundation remporte le tout premier prix Purina BetterwithPets en Europe

Le lauréat s'est vu attribuer la somme de 40 000 CHF et les autres finalistes - Canine Hope (Royaume-Uni), Dutch Cell Dogs (Pays-Bas), Medical Detection Dogs (Royaume-Uni) et K9 Hundekunde: Happy Kids with Happy School Dogs (Allemagne) - ont fait l'objet de nombreux éloges et ont reçu 15 000 CHF chacun

Purina est toujours en quête, à travers l'Europe, d'initiatives innovantes exploitant les effets positifs des liens entre les animaux de compagnie et les êtres humains, et le prix BetterwithPets, d'une valeur totale en numéraire de 100 000 CHF, s'inscrit dans cette démarche

Purina est fier d'annoncer le nom tant attendu du lauréat du prix BetterwithPets. En collaboration avec Ashoka, une société pionnière de l'entrepreneuriat social, ce prix a été attribué lors du Forum Purina BetterwithPets 2018, qui s'est déroulé à La Mola, à Barcelone, en Espagne. L'OOPOEH (Opa's en Oma's Passen Op Een Huisdier) Foundation, lauréate du prix, s'est vu remettre la somme de 40 000 CHF pour soutenir et accélérer la mise en œuvre de son initiative innovante, qui tire parti des effets positifs puissants des liens entre les animaux de compagnie et les hommes. De leur côté, les quatre autres finalistes, Canine Hope, Dutch Cell Dogs, Medical Detection Dogs et K9 Hundekunde: Happy Kids with Happy School Dogs, ont été vivement félicités et ont reçu chacun 15 000 CHF pour leurs initiatives.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/703186/Nestle_Purina_CEO.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/703187/Purina_BetterwithPets.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/703188/Purina_Panel.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/703189/Purina_2018_Winner.jpg )

L'OOPOEH Foundation, vivement félicitée par le jury, est basée aux Pays-Bas. Elle s'est fixé pour objectif de réduire la solitude et d'augmenter l'activité physique des personnes âgées en les incitant à garder le chien d'une famille de leur voisinage.

« C'est un grand honneur et aussi une grande joie pour nous d'avoir remporté ce prix, qui va nous permettre de renforcer l'impact social de notre initiative », a confié Sofie Brouwer, fondatrice de l'OOPOEH Foundation. « Nous avons vécu un atelier passionnant avec Purina. Nous cherchons maintenant à poursuivre le développement de notre projet afin de cibler les personnes âgées vulnérables, en profitant de l'inspiration et des conseils glanés lors du forum BetterwithPets. »

Le lancement du prix Purina BetterwithPets a été annoncé en novembre 2017 par Bernard Meunier, PDG de Nestlé Purina PetCare EMENA, afin d'identifier les meilleures innovations visant à enrichir la vie des animaux de compagnie et des personnes qui les aiment. La plateforme de participation a été ouverte dès le mois de mars de cette année, et a permis de recueillir 102 candidatures en provenance de toute l'Europe. Après un premier tri en ligne et un examen effectué par un jury d'experts, cinq finalistes ont été sélectionnés pour soutenir leur projet au Purina BetterwithPets Forum 2018 :Canine Hope, Dutch Cell Dogs, Medical Detection Dogs, K9 Hundekunde: Happy Kids with Happy School Dogs, et l'OOPOEH Foundation. Cet événement d'une journée a permis aux finalistes de présenter leur projet et de participer à différents ateliers afin de trouver des solutions à leurs difficultés en échangeant avec des entrepreneurs et des innovateurs sociaux, mais aussi des spécialistes du secteur des animaux de compagnie et des autorités.

« Nous avons ressenti beaucoup d'émotion en écoutant les finalistes, et en avons appris davantage sur des programmes qui ne peuvent que nous inspirer, et sur la manière dont ils ont réussi à créer un impact si positif au sein de leur communauté », a souligné Bernard Meunier, PDG de Nestlé Purina PetCare EMENA. « Notre société évoque souvent les effets émotionnels du vieillissement, en plus des effets physiques. La solitude est l'un des problèmes essentiels que rencontrent les personnes âgées, et les plus vulnérables d'entre elles sont difficiles à toucher car elles quittent rarement leur domicile et n'ont que de rares occasions d'être en société. L'OOPOEH Foundation a déjà aidé de nombreux citoyens âgés à améliorer leur qualité de vie. Nous tenons à féliciter les membres de cette fondation pour les efforts qu'ils ont fournis jusqu'à ce jour et pour leur présentation, qui a mis en valeur l'essence de leur initiative et leur a permis de remporter le prix. Nous saluons également leur engagement envers leur communauté et les animaux domestiques. Nous continuerons à travailler avec eux à mesure qu'ils investissent le montant de leur prix afin d'accélérer le déploiement de leur initiative. »

Le Purina BetterwithPets Forum n'était pas uniquement destiné à récompenser le vainqueur du prix Purina BetterwithPets. Il a également permis de réunir des innovateurs et des entrepreneurs sociaux ainsi que d'autres acteurs de ce domaine venus de toute l'Europe, afin d'en savoir plus sur l'innovation sociale, de travailler en réseau et de participer à des ateliers. Les participants ont échangé des idées, partagé leur expertise, discuté de leurs problèmes et établi de précieux contacts en vue de travailler ensemble. « Nous souhaitions créer un réseau de liens puissants afin de mettre en place le changement, ensemble. Nous sommes convaincus que ce forum deviendra un catalyseur du changement, et permettra aux animaux de compagnie, aux personnes qui les aiment et à nos communautés d'avoir une vie plus riche », a conclu Bernard Meunier.

BETTERWITHPETS FORUM : LES MEMBRES DU JURY

Antonella Broglia - Présentatrice du programme TV Para todos La 2 sur les entrepreneurs sociaux, et ambassadrice d'Ashoka España, Espagne

- Présentatrice du programme TV La 2 sur les entrepreneurs sociaux, et ambassadrice d'Ashoka España, Espagne Mary Sharrock - Directrice des relations externes, Nestlé Purina PetCare EMENA

- Directrice des relations externes, Nestlé Purina PetCare EMENA Professeur Dr Marie-Jose Enders-Slegers - Présidente de l'IAHAIO (International Association of Human Animal Interaction Organisations - Association internationale des organisations traitant de l'interaction entre l'homme et l'animal)

- Présidente de l'IAHAIO (International Association of Human Animal Interaction Organisations - Association internationale des organisations traitant de l'interaction entre l'homme et l'animal) Professeur Jeff French - Professeur de marketing social à la Brighton University Business School, Royaume-Uni

PRIX BETTERWITHPETS : CATÉGORIES

Les candidats dont les travaux portaient sur l'une des catégories ci-dessous étaient invités à participer.

En meilleure santé ensemble

Les exigences de la vie moderne, plus sédentaire, signifient que les gens ont moins le temps, ou sont moins susceptibles, d'être actifs physiquement avec leurs animaux de compagnie. Nous sommes en quête d'initiatives et d'innovations centrées sur la communauté, qui permettent aux personnes et à leurs animaux de compagnie de vivre activement et sainement ensemble. Les candidatures potentielles peuvent :

Faciliter l'adoption d'un style de vie plus sain et plus tonique pour les animaux et les personnes

Lutter contre la survenue de l'obésité chez les animaux et les personnes

Établir le contact

Des personnes de tous âges ressentent un sentiment d'isolement et de déconnexion, en raison de la complexité croissante de la vie moderne et des technologies, ou parce que les populations vieillissantes et minoritaires sont négligées, ce qui leur donne le sentiment d'être seules et coupées de la société. Nous sommes en quête d'initiatives qui couvrent toutes les communautés et tous les âges, et célèbrent la puissance des liens entre les animaux de compagnie et les hommes pour améliorer le bien-être émotionnel, aider à faire naître et à développer l'empathie, et répondre aux besoins affectifs personnels de chacun. Les candidatures potentielles peuvent :

Aider à surmonter la rupture sociétale et l'isolement

Viser à fournir des interventions favorisant le bien-être émotionnel

Profiter d'espaces ensemble

L'urbanisation galopante et la multiplication des réglementations ont conduit à réduire le nombre des espaces ouverts où les animaux de compagnie sont les bienvenus, et à durcir les restrictions dans les lieux où les propriétaires peuvent amener leurs compagnons à quatre pattes. Nous sommes en quête d'initiatives qui permettent aux personnes et aux animaux de compagnie de profiter des mêmes espaces et de les partager, tout en procurant un bénéfice social et/ou économique (par exemple les animaux sur le lieu de travail), et améliorent les espaces, tant urbains que ruraux, accueillant ces animaux. Les candidatures potentielles peuvent inclure :

Accorder aux animaux de compagnie un plus large accès aux lieux de tous les jours

Conception améliorée d'espaces où les animaux de compagnie sont les bienvenus, afin que les hommes et les animaux puissent passer des moments de meilleure qualité ensemble

PRIX BETTERWITHPETS : CRITÈRES D'ÉVALUATION

Les candidatures gagnantes présenteront des points forts dans les domaines suivants :

Innovatio n : l'initiative doit constituer une approche innovante du problème que l'on cherche à résoudre. L'innovation peut résulter de l'utilisation de nouveaux modèles, méthodes ou technologies, ou de l'application de modèles, méthodes ou technologies existants de manière inédite et innovante

l'initiative doit constituer une approche innovante du problème que l'on cherche à résoudre. L'innovation peut résulter de l'utilisation de nouveaux modèles, méthodes ou technologies, ou de l'application de modèles, méthodes ou technologies existants de manière inédite et innovante Impact social : l'initiative, dont la valeur doit avoir été prouvée dans le cadre d'un projet pilote ou à petite échelle, doit déjà avoir un impact social mesurable et quantifiable

l'initiative, dont la valeur doit avoir été prouvée dans le cadre d'un projet pilote ou à petite échelle, doit déjà avoir un impact social mesurable et quantifiable Potentiel d'évolutivité et/ou de reproduct ion : l'initiative doit présenter un solide potentiel de développement et/ou être reproductible dans d'autres contextes sociaux, culturels ou géographiques

l'initiative doit présenter un solide potentiel de développement et/ou être reproductible dans d'autres contextes sociaux, culturels ou géographiques Viabilité financière : l'initiative doit être construite sur un modèle économique viable et/ou basée sur un plan de développement réaliste en vue d'une viabilité financière à long terme, et doit pouvoir se poursuivre une fois que le financement fourni par le prix Purina BetterwithPets aura été utilisé

l'initiative doit être construite sur un modèle économique viable et/ou basée sur un plan de développement réaliste en vue d'une viabilité financière à long terme, et doit pouvoir se poursuivre une fois que le financement fourni par le prix Purina BetterwithPets aura été utilisé Leadership organisationnel : l'initiative et ses responsables doivent faire preuve d'un leadership leur permettant d'exercer une influence dans leur domaine opérationnel, ainsi que de la capacité à intégrer et tirer parti de l'investissement de Purina et du soutien offert par le prix Purina BetterwithPets

l'initiative et ses responsables doivent faire preuve d'un leadership leur permettant d'exercer une influence dans leur domaine opérationnel, ainsi que de la capacité à intégrer et tirer parti de l'investissement de Purina et du soutien offert par le prix Purina BetterwithPets Potentiel pour créer une valeur partagée : l'initiative devra créer de la valeur pour toutes les parties prenantes, et illustrer ainsi le concept de création de valeur partagée : notre motivation profonde est en effet que notre activité portera ses fruits à long terme en créant de la valeur pour la société au sens large, pour les animaux de compagnie et les personnes de la communauté au sein de laquelle nous vivons, nous travaillons et nous nous divertissons

À propos de Nestlé Purina PetCare EMENA

Nestlé Purina PetCare EMENA (Europe, Moyen-Orient, Afrique du Nord) défend l'idée que les animaux et les êtres humains sont plus heureux ensemble et s'engage à aider les animaux de compagnie à mener une vie plus saine, plus heureuse et plus longue grâce à des aliments et des soins adaptés. Depuis plus de 120 ans, Purina est l'un des pionniers en matière de produits nutritifs et savoureux, fabriqués selon les meilleurs standards de qualité et de sécurité. La passion de Purina pour les animaux de compagnie va bien au-delà de la recherche en aliments pour animaux et en 2016, Purina PetCare Europe a publié les 10 engagements Purina in Society, avec pour objectif un impact positif sur les animaux de compagnie et la société, par exemple la promotion de l'adoption des animaux, leur présence au travail et la réduction des risques d'obésité chez les animaux de compagnie. La gamme des produits Purina réunit de nombreuses marques d'aliments pour animaux parmi les plus connues et préférées : Felix®, Purina ONE®, Gourmet® et Pro Plan®.

Fabricant mondial de premier plan de produits pour animaux de compagnie, Nestlé Purina PetCare fait partie du groupe suisse Nestlé S.A., leader mondial dans les domaines des aliments, de la santé et du bien-être.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site de Purina à l'adresse https://www.purina.eu/

À PROPOS D'ASHOKA

ASHOKA est le plus grand réseau mondial d'entrepreneurs sociaux influents - des individus apportant de nouvelles idées pour répondre de manière systématique aux défis internationaux les plus importants et possédant les compétences entrepreneuriales nécessaires pour concrétiser ces idées en ayant un impact social aux niveaux national, régional et planétaire. En plus de 35 ans, ce réseau a déjà offert son soutien à plus de 3 300 entrepreneurs de 90 pays, pour des solutions visant à remédier aux problèmes les plus pressants qui pèsent sur la société. La vision d'Ashoka est celle d'un monde où « Everyone is a Changemaker » (Chacun est acteur de changement), d'une société qui traite rapidement et efficacement les problèmes et dans laquelle chaque individu dispose de la liberté, de la confiance et du soutien sociétal lui permettant de résoudre tout problème social. http://www.ashoka.org

LA SOURCE Nestlé Purina PetCare EMENA