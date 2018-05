L'Oréal Paris au Festival de Cannes 2018 - La programmation du Worth It Show du 12 mai

Ce soir, L'Oréal Paris a tout prévu pour votre soirée : Le Worth It Show fait son entrée sur le devant de la scène avec sa première émission en direct depuis la célèbre plage du Martinez, pour un épisode plein de cinéma, de beauté et de contenus exclusifs pour l'édition 2018 du Festival de Cannes.

Avec au programme ce soir :

Une interview en direct avec Aishwarya Rai & Helen Mirren

& Un décryptage en direct du maquillage de Helen Mirren lors de sa montée des marches par Val Garland , Directrice Make-Up Internationale de L'Oréal Paris

lors de sa montée des marches par , Directrice Make-Up Internationale de L'Oréal Un moment particulier avec Arnaud Rebotini pour notre interview « Men of Worth »

» Un « Rendez-vous » intimiste avec Louise Bourgoin

Une interview glamour « Beauty vs. Cinema » avec Deepika Padukone

Et d'autres aperçus divertissants de la vie sur La Croisette en compagnie des égéries L'Oréal Paris et d'invités surprises du milieu du cinéma

Ne ratez pas l'émission de ce soir et toutes les autres, en direct depuis la page Facebook de L'Oréal Paris du 8 au 14 mai 2018 de 20h30 à 21h00.

Vous avez raté l'épisode d'hier ? Découvrez les moments du Worth It Show les plus vibrants :https://usaloreal.box.com/s/k65ng79kjahc9eh6mui0rr37w5tvwbno

