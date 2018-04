L'UCI World Tour féminin 2018 (Tour de l'île de Chongming) est prêt au départ, sous les projecteurs des fans

Le Tour est un événement national de classe A et l'une des plus importantes compétitions cyclistes professionnelles sur route du monde pour les femmes et il est reconnu par l'Union Cycliste Internationale. Il fait partie de la même catégorie que les fameux Tour de France, Tour d'Italie et Tour d'Espagne.

Le Tour du monde féminin 2018 se compose de 23 épreuves, parmi lesquelles celle de Chine (Chongming), celle des États-Unis et cinq autres épreuves se déroulent sur plusieurs jours. En 2018, Chongming est la première des sept épreuves sur plusieurs jours.

La course de Chongming réunit 18 équipes, composées chacune de six cyclistes ; on y retrouve l'équipe nationale chinoise, l'équipe chinoise de Hong Kong et neuf autres équipes parmi les 15 meilleures mondiales.

Le parcours total de l'UCI World Tour féminin 2018 (Tour de l'île de Chongming) fait environ 359,3 km et se déroule sur trois étapes. Le départ de la deuxième étape se trouve sur l'île de Changxing. Les points de départ et d'arrivée des deux autres étapes sont tous deux situés à Xincheng Park, en bordure de Chongming Ave Park Square.

L'île de Chongming a organisé pour la première fois la compétition cycliste nationale masculine en 2003. Quatre années plus tard, Chongming a accueilli la première compétition féminine, qui a rejoint les séries de l'Union cycliste internationale (UCI).

Dix ans après l'UCI World Tour féminin qui s'est tenu à Chongming, cet événement sportif international est devenu l'emblème de l'île de Chongming et attire de nombreux fans qui viennent suivre et apprécier la course. « La course est un bon exemple de la façon dont Shanghai se sert de son environnement écologique pour organiser des événements sportifs haut de gamme », d'après Luo Wenhua, directeur adjoint du Bureau des sports de Shanghai. « En plus d'améliorer l'organisation de l'événement existant, Shanghai continue de présenter de nouvelles manifestations afin de construire son image en tant que ville sportive internationale. »

