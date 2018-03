Lumenis est fière de soutenir Scars II, la deuxième Conférence internationale sur le traitement des cicatrices en Israël

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/541530/Lumenis_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/655985/Lumenis_is_Proud_to_Support_Scars_II.jpg )



L'an dernier, la toute première Conférence sur le traitement des cicatrices a été l'occasion pour les plus grands experts des États-Unis, d'Europe et d'Israël de se réunir et d'échanger sur les nouvelles études importantes qui ont été réalisées ainsi que sur les protocoles de soins des patients. Parmi eux se trouvaient les Dr Jill Waibel, Peter Shumaker, Mateo Tretti Clementoni et d'autres éminents spécialistes, qui ont évoqué la solution UltraPulse® SCAARFX™ de Lumenis pour le traitement des cicatrices importantes.

« Le traitement des cicatrices est ma passion et la Conférence internationale sur les cicatrices 2017 de l'an dernier a été l'une des rencontres les plus instructives sur le sujet, a déclaré le Dr Matteo Tretti Clementoni. Lumenis fabrique différents appareils, dont l'UltraPluse CO2, le ResurFX™ (laser fibre 1565 nm pour un resurfaçage cutané non-ablatif fractionné) et l'IPL avec OPT™, qui me permettent de traiter la plupart des cicatrices auxquelles je suis confronté dans mon activité quotidienne. En utilisant leurs appareils séparément ou ensemble, nous sommes non seulement en mesure de modifier les caractéristiques d'une cicatrice mais aussi d'améliorer vraiment la qualité de vie des patients. »

Sous la direction du Centre médical de Tel-Aviv (Ichilov), en collaboration avec la Société israélienne de dermatologie et de vénérologie, la Société israélienne de chirurgie dermatologique et la Société israélienne de chirurgie esthétique et plastique, la conférence réunira des experts dans les domaines de la chirurgie plastique, esthétique et dermatologique du monde entier pour explorer les pratiques les plus innovantes dans le traitement et l'atténuation des cicatrices.

« Lumenis est fière de soutenir la deuxième Conférence internationale sur le traitement des cicatrices en Israël, a affirmé Tzipi Ozer-Armon, CEO de Lumenis. Nous sommes très fiers de nos solutions efficaces pour le traitement des cicatrices, qui ont non seulement un impact sur la visibilité des cicatrices, mais aussi sur la qualité de vie des patients qui en souffrent. »

Différents sujets seront abordés, y compris l'atténuation et la guérison des cicatrices, la chirurgie et le traumatisme, les thérapies dans le cadre de la prise en charge médicale, la thérapie par laser et la photothérapie, ainsi que les cicatrices d'acné et les stries pour n'en nommer que quelques-uns. Outre les présentations et un atelier sur le traitement des cicatrices, une grande exposition professionnelle présentera les dernières innovations dans le domaine de l'équipement médical et de l'industrie pharmaceutique au niveau mondial, avec notamment une section consacrée aux innovations de Lumenis, telles que UltraPulse® SCAARFX™, la plateforme multi-applications M22™ et AcuPulse™.

Le mercredi 21 mars et le jeudi 22 mars, UltraPulse® SCAARFX™ de Lumenis, la plateforme multi-applications M22™ et le système complet d'AcuPulse™ seront au centre de plus de 20 interventions à l'occasion de la Conférence Scars II. Parmi les événements les plus importants, on peut citer l'atelier sur le traitement des cicatrices animé par des experts de renommée internationale, « Atténuer la douleur et les démangeaisons », par le Dr William Norbury, « Un algorithme pour le traitement laser des cicatrices » par le Dr Matteo Tretti Clementoni, et bien d'autres. Rendez-vous sur lumenis.com pour voir le programme détaillé.

À propos de Lumenis

Lumenis est un leader mondial dans le domaine des solutions cliniques mini-invasives pour les marchés de l'esthétique, de la chirurgie et de l'ophtalmologie. C'est un expert reconnu au niveau mondial dans le développement et la commercialisation de technologies innovantes basées sur l'énergie, notamment le laser, la lumière intense pulsée (IPL) et la radio-fréquence (RF). Depuis 50 ans, les produits de pointe de Lumenis ont repoussé les limites des traitements médicaux et ont établi, à maintes reprises, de nouvelles normes de références aussi bien technologiques que cliniques.Lumenis a créé avec succès des solutions pour des maladies auparavant incurables, et a conçu des technologies de pointe qui ont révolutionné les méthodes de traitement existantes. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : http://www.lumenis.com



Énoncés prospectifs

Les informations présentées dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des énoncés relatifs à des attentes actuelles, des estimations, des prévisions et des projections concernant des évènements futurs qui sont des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés prospectifs peuvent inclure, mais sans s'y limiter, les plans, les objectifs et les attentes de la société quant aux opérations futures, y compris ses résultats d'opérations projetés. Les énoncés prospectifs sont souvent caractérisés par l'utilisation d'une terminologie prospective comme « peut », « s'attend », « anticipe », « estime », « continue », « croit », « devrait », « a l'intention de », « projette » ou de termes similaires, ainsi que l'utilisation du futur, mais il ne s'agit pas là des seules manières d'identifier ces énoncés. Ces énoncés prospectifs sont basés sur les estimations et projections actuelles de notre direction relatives à de futurs résultats ou tendances. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats projetés en raison de certains risques et de certaines incertitudes. Ces énoncés prospectifs ne concernent que la date indiquée dans le présent communiqué de presse et la société décline toute obligation quant à la révision ou la mise à jour desdits énoncés prospectifs, à la lumière de nouvelles informations, d'évènements futurs ou pour toute autre raison.



Pour davantage d'informations, veuillez contacter 5W Public Relations sur Lumenis@5wpr.com, +1-212-999-5585

LA SOURCE Lumenis Ltd