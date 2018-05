Luno obtient le titre de société technologique à la croissance la plus rapide au Royaume-Uni en 2018

Luno a été distinguée lors d'une cérémonie de remise de prix, dans le siège britannique d'Adyen, une fois communiqué qu'il s'agit de la société technologique britannique connaissant la plus forte croissance en termes de chiffre d'affaires. Tech5 est un concours annuel pour startups, organisé par TNW et Adyen. Le dîner de gala - qui a également distingué les autres sociétés technologiques florissantes figurant aux dix premières places -, a été suivi par Reshma Sohoni, l'ambassadrice de Tech5 et fondatrice de SeedCamp.

Luno, un porte-monnaie numérique et d'échange mondial, a été fondé en 2013. La société a mené à bien plusieurs cycles de financement, dont un tour de table de neuf millions d'USD récemment (série B), dirigé par Balderton Capital, pour contribuer à renforcer son expansion mondiale. Disponible dans plus de 40 pays d'Europe, d'Afrique et d'Asie du Sud-Est, Luno fournit des services d'échange et permet au grand public d'acheter, de vendre, de stocker et d'en savoir plus sur les monnaies numériques telles que Bitcoin et Ethereum.

« C'est un grand honneur pour nous de figurer sur la liste des finalistes britanniques de Tech5 et plus encore d'être déclarés vainqueur face à tant de magnifiques startups britanniques. Cela confirme vraiment le potentiel des monnaies numériques pour le grand public », a déclaré Marcus Swanepoel, le cofondateur et PDG de Luno. « Nous avons abattu un travail de titan ces dernières années, en nous attachant à fournir le meilleur service possible à nos clients, et c'est formidable de voir le travail porter ses fruits. »

Luno va désormais affronter les lauréats nationaux Tech5 allemand, néerlandais, espagnol, français et suédois pour le titre d'« Entreprise technologique à la croissance la plus rapide en Europe » - le lauréat étant désigné le 24 mai, lors de la TNW Conference 2018.

2018 marque la cinquième édition de Tech5 - la compétition européenne récompensant les startups dont la croissance est la plus rapide en termes de chiffre d'affaires. Au fil des ans, Tech5 a constitué une rampe de lancement pour des sociétés telles que Transferwise, Delivery Hero, Cabify, Foodpanda et iZettle. Les anciens finalistes de Tech5 ont récolté au total plus de 10 milliards d'euros de financement ces cinq dernières années.

Patrick de Laive, cofondateur de TNW :

« C'est extraordinaire d'observer le nombre d'entreprises florissantes qui ont germé sur le sol européen. Hormis celles qui ont été retenues, nous en avons vu un paquet d'autres ayant un important chiffre d'affaires et qui continuent de se développer. »

Site Web : https://www.luno.com/en/about

Applications mobiles : Android et iOS

Investisseurs : Balderton Capital, Alphacode / RMIH, DCG, Naspers, Venturra Capital

