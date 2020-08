Mahindra et REE Automotive signent un protocole d'accord pour établir une collaboration stratégique et mettre au point des véhicules commerciaux électriques

Cette collaboration stratégique s'appuiera sur le révolutionnaire module d'angle de véhicule électrique de REE et la technologie de plateforme consistant à intégrer les composants du groupe motopropulseur, de la suspension et de la direction dans le passage de roue du véhicule. Si l'on ajoute la conception de véhicule, l'ingénierie, la capacité d'achat et les actifs de fabrication bien établis de Mahindra, on devrait aboutir à un partenariat stratégique profitable aux deux entreprises.

Le partenariat répondra aux besoins des clients mondiaux de REE, à savoir entre 200 000 et 250 000 unités de véhicules commerciaux électriques sur quelques années, notamment les volumes nationaux et internationaux possibles de Mahindra. La production s'intensifiera pour soutenir un volume supplémentaire sur les marchés mondial et indien.

« Notre collaboration avec REE peut potentiellement apporter un élément de rupture dans une nouvelle ère de véhicules, en tirant parti de nos forces respectives », a déclaré Rajesh Jejurikar, le Directeur général (secteurs automobile et agricole) de Mahindra & Mahindra. « Les avantages concurrentiels de l'architecture de module d'angle de REE, combinés à notre expérience en matière de conception de systèmes de véhicules classiques, d'ingénierie, d'écosystème d'achat et d'importantes capacités de production, s'emboîtent parfaitement en vue de produire de remarquables véhicules à zéro émission – y compris des véhicules autonomes – pouvant satisfaire les besoins des clients comme jamais auparavant. »

L'architecture de REE renforcera les capacités de Mahindra dans le secteur des véhicules électriques. REE tirera parti de la présence mondiale de Mahindra et de sa capacité de souplesse unique en termes de volume, mais aussi de son expertise en matière d'ingénierie et de développement de produits.

« Nous sommes ravis d'établir un partenariat avec Mahindra pour examiner les synergies nous permettant de répondre aux besoins de nos clients, en nous appuyant sur son empreinte et ses capacités. Sa structure de coûts unique, ses capacités de conception et d'ingénierie et sa souplesse en termes de volume seront essentielles pour nous permettre de répondre à la plus grande part du marché des véhicules commerciaux électriques, que ce soient des véhicules de grand volume ou des véhicules plus ciblés, attachés à des missions spécifiques », a déclaré Daniel Barel, le cofondateur et PDG de REE. « Le fait qu'un partenaire comme Mahindra intègre notre réseau, en pleine croissance, de partenaires fabricants d'équipement d'origine, nous permettra de faire évoluer plus vite et à l'échelle appropriée, notre technologie relative aux véhicules électriques. »

La technologie transformationnelle de REE est conçue pour les applications actuelles et futures de la mobilité électrique, dont les véhicules autonomes, et offre des avantages notables en termes de poids, d'espace et de souplesse totale de conception de la carrosserie. L'évolutivité de la plateforme la rend idéale pour tout type de véhicule électrique, comme les véhicules utilitaires, les camions de livraison de taille moyenne, la livraison du dernier kilomètre, les véhicules de tourisme, les taxis et les navettes.

À propos de Mahindra

Mahindra Group est un groupement d'entreprises pesant 19,4 milliards d'USD, donnant les moyens aux personnes de prendre de la hauteur grâce à des solutions de mobilité innovantes, en favorisant la prospérité rurale, en améliorant la vie urbaine, en encourageant les nouvelles entreprises et en stimulant les collectivités. Le groupe occupe une position de leader en Inde dans les domaines des véhicules utilitaires, des technologies de l'information, des services financiers et des propriétés de vacances. Il produit le plus grand nombre de tracteurs au monde. Il est également très présent dans les énergies renouvelables, l'agroalimentaire, la logistique et de la promotion immobilière. Basé en Inde, Mahindra emploie plus de 256 000 personnes dans 100 pays.

Pour en savoir plus sur Mahindra, rendez-vous sur www.mahindra.com / Twitter et Facebook: @MahindraRise

À propos de REE Automotive

La plateforme de nouvelle génération pour véhicules électriques – Prête à endosser l'avenir de la mobilité électrique

REE Automotive est une entreprise technologique d'avant-garde repensant la mobilité électrique. Libre des idées traditionnelles, REE a mis au point la nouvelle génération de plateforme pour véhicules électriques, complètement plate, évolutive et modulaire. La plateforme offre aux clients une liberté de conception totale pour créer la plus large gamme de véhicules électriques et de véhicules autonomes pour les applications actuelles et futures, y compris pour la logistique du dernier kilomètre, la mobilité en tant que service (MaaS), la logistique des véhicules électriques légers et moyens et les taxis robots. REE a développé deux innovations fondamentales : REEcorner, qui intègre tous les composants classiques du véhicule (direction, freinage, suspension, moteur électrique) dans les passages de roue ; et REEboard, une plateforme entièrement plate et modulaire. L'approche de REE est rentable et offre de multiples avantages aux clients, notamment la liberté de conception du véhicule, l'efficacité de l'ensemble, une plus grande efficacité énergétique, des délais de développement plus rapides, la compatibilité ADAS, une maintenance réduite et la conformité aux normes de sécurité mondiales. REE repose sur un réseau de partenaires de premier rang assurant un accès à 320 lignes de production mondiales, ce qui fait de REE la plateforme pour véhicules électriques de nouvelle génération, prête à endosser l'avenir de la mobilité électrique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.ree.auto.

