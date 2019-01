Makheia accompagne Renault Sport pour le lancement de sa nouvelle gamme R.S. Performance

PARIS, January 18, 2019 /PRNewswire/ --

Renault Sport a choisi Makheia pour le lancement de sa nouvelle gamme R.S. Performance - destinée aux fans de track day* : une gamme de produits et d'accessoires intégralement pensée pour rendre l'expérience circuit des possesseurs de véhicules R.S. la plus exaltante possible.

Un concept : « From track to road »

Désormais, chaque passionné Renault Sport peut améliorer le style et les performances de son véhicule tout en préservant l'ADN de la marque.

Makheia a travaillé avec Renault Sport Cars sur le territoire de marque, le design, et a réalisé les films promotionnels de la gamme. Le dispositif comprend également un volet destiné à l'interne.

Pour en savoir plus : https://www.renaultsport.com/r-s-performance-la-passion-au-quotidien.html

A découvrir en images par ici : https://www.youtube.com/watch?v=xelNJF1D3Z0

* track day : journée sur circuit

