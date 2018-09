Manolo Blahnik : partir du bon pied avec Centric

Manolo Blahnik, le célèbre fabricant de chaussures, a enregistré une hausse nette de sa productivité et de son efficacité depuis le déploiement de la solution PLM (Product Lifecycle Management, ou gestion du cycle de vie des produits) de Centric Software. Centric Software offre les solutions métiers les plus innovantes pour permettre aux entreprises qui évoluent dans les secteurs de la mode, de la vente au détail, de la chaussure, du luxe, des loisirs de plein air et des produits de grande consommation d'atteindre leurs objectifs stratégiques et opérationnels de transformation digitale.

L'emblématique créateur Manolo Blahnik a commencé à fabriquer et à vendre des chaussures à Londres, au début des années 1970, et évolue ainsi dans ce domaine depuis près de 50 ans. Il est devenu l'un des plus grands noms du secteur de la chaussure dans le monde. Fidèle à ses débuts, Manolo Blahnik dessine toujours chaque modèle à la main et parfait lui-même les formes et les talons de ses chaussures d'exception. Manolo Blahnik est désormais une marque internationale vendue dans des boutiques et des grands magasins à travers plus de 40 pays. Si l'activité s'articule surtout autour des chaussures pour femmes, Manolo Blahnik confectionnent également des sacs, des ceintures, des chaussettes et autres accessoires ainsi que des chaussures pour hommes.

« Notre équipe s'est considérablement élargie sur un délai assez court, déclare Bruno Oghittu, directeur des activités digitales chez Manolo Blahnik. Nous avions besoin d'une solution PLM capable de s'intégrer en toute transparence avec notre logiciel de comptabilité, notre système PIM (Product Information Management, ou gestion de l'information produit), notre plateforme de gestion des stocks et notre système de commandes en gros. Cette solution PLM devait également permettre d'automatiser les processus, de limiter la saisie de doublons et de partager efficacement les données avec les fournisseurs. »

Manolo Blahnik a sélectionné Centric comme partenaire PLM en 2016 et déployé les principaux modules de la plateforme PLM Centric 8.

Bruno Oghittu précise : « Nous avons opté pour ce système en premier lieu pour sa flexibilité. Il peut être configuré exactement comme nous le souhaitons et il n'inclut pas de d'encodage difficile, si bien que le logiciel peut être mis à jour sans provoquer de problèmes majeurs. Jusqu'à présent, Centric ne nous a jamais répondu "Non, ce n'est pas possible". Le système Centric est par ailleurs utilisé par de nombreuses marques de chaussures de grande renommée, notamment des marques de luxe, ce qui nous conforte dans l'idée que cette entreprise connaît réellement notre secteur d'activité. »

Curieusement, Manolo Blahnik a choisi de procéder à un déploiement inversé, en commençant par la production et le portail fournisseurs avant de s'attaquer à la conception et au développement des produits.

« L'équipe Centric a su adapter le déploiement à nos besoins précis, précise Bruno Oghittu. Elle a également créé à notre demande plusieurs outils spécifiques. Par exemple, les usines peuvent désormais se connecter au portail fournisseurs PLM, consulter leurs bons de commande et cliquer sur un lien qui génère automatiquement un rapport avec des étiquettes code-barres imprimables pour les commandes correspondantes. Cette fonction automatisée permet de gagner beaucoup de temps et rend l'exécution des commandes plus précise. La première année qui a suivi la mise en place de la solution, Centric nous a également aidé à rationaliser notre système de couleurs en basculant sur une bibliothèque de couleurs Pantone. »

Dix-huit mois plus tard, Manolo Blahnik a limité la saisie manuelle des données, les doublons et les autres erreurs associées, amélioré la collaboration avec les fournisseurs et développé un processus plus rationalisé de gestion des données sur les produits grâce à la solution PLM de Centric.

« Il n'est plus nécessaire de saisir les mêmes données dans une multitude de systèmes différents, ajoute Bruno Oghittu. « Les données sont saisies une seule fois dans PLM, qui partage les informations autant que cela est nécessaire. Le système PLM de Centric associe les diverses technologies que nous utilisons, de la conception à la vente au détail, aboutissant à une transition digitale dans toutes nos opérations.

Et Bruno Oghittu de conclure : « Nous avons une confiance absolue en l'équipe Centric, qui propose des solutions sur mesure pour nous soutenir et répondre à nos besoins. Nos interlocuteurs Centric s'apparentent plus à des collègues qu'à un fournisseur. Nous ambitionnons d'en faire encore plus avec le système PLM, de l'exploitation de toutes les fonctionnalités du portail fournisseurs à l'automatisation du chargement des images dans les catalogues digitaux. Notre relation avec Centric est franche, collégiale et productive. »

« Nous avons été très heureux lorsque Manolo Blahnik a opté pour la solution PLM de Centric, indique Chris Groves, président-directeur général de Centric Software. Quelques mois plus tard, nous sommes fiers de constater que Manolo Blahnik obtient des résultats très positifs et étend son utilisation de la solution PLM de Centric. Nous avons hâte de poursuivre notre partenariat avec Manolo Blahnik et de l'accompagner dans sa croissance future. »

Du haut de ses 45 ans de carrière, Manolo Blahnik est l'un des créateurs de chaussures les plus influents dans le monde. Ses chaussures ont envoûté une constellation de fans fervents et fidèles partout dans le monde. Blahnik est un artisan. Encore à l'heure actuelle, il se rend chaque saison dans les usines de Milan pendant quelques semaines pour apporter sa touche personnelle à chaque collection. Toutes les chaussures qu'il crée s'inspirent de ses esquisses qui sont transformées en prototypes en usine. Il travaille toujours de ses propres mains ses chaussures pour donner aux talons et aux formes la délicatesse qui les caractérise.

Au fil des ans, les modèles de Manolo ont été salués par diverses institutions dans de nombreux pays, comme récemment le Couture Council of America ou encore le titre de Commandeur honoraire de l'excellentissime ordre de l'Empire britannique, l'une des récompenses les plus prestigieuses décernées par sa Majesté la Reine. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages, comme le dernier sorti intitulé Fleeting Gestures and Obsessions (Rizzoli, 2015). Dernièrement, Manolo Blahnik a reçu le prix Collaboration of the Year décerné par Footwear News pour sa collection SS17 VetementsxManoloBlahnik.

Outre une collection pour femmes incluant des sacs de jour et de soirée, la marque propose également une collection pour hommes qui rencontre un franc succès.

Manolo Blahnik dispose de 318 points de vente dans 40 pays dans le monde, de 14 boutiques propres et d'une plateforme d'e-commerce - manoloblahnik.com.

Depuis son siège dans la Silicon Valley et avec des bureaux dans les capitales du monde entier, Centric Software fournit une plateforme de transformation digitale pour les plus grands noms des secteurs de la mode, de la distribution, de la chaussure, des articles de luxe, des loisirs de plein air, du sport et des produits de grande consommation. Centric Visual Innovation Platform (VIP ou plateforme d'innovation visuelle) se compose d'un ensemble d'interfaces visuelles et intégralement digitales, conçues pour les appareils tactiles tels que l'iPad, l'iPhone et les écrans tactiles géants. Véritable révolution en matière de prise de décision et d'automatisation de l'exécution, Centric VIP réduit considérablement le délai de commercialisation et accroît la réactivité face aux nouvelles tendances. Centric 8, la plateforme PLM (Product Lifecyle Management ou gestion du cycle de vie des produits) de Centric qui a fait sa renommée, offre des fonctionnalités professionnelles de planification promotionnelle, de développement des produits, d'approvisionnement, de planification commerciale, de gestion de la qualité et des collections, adaptées aux industries de consommation en constante évolution. Les solutions Centric SMB fournissent aux petites entreprises des solutions PLM étendues, reposant sur les technologies innovantes de la société et les connaissances acquises au fil du temps.

Centric Software a reçu de nombreux prix de l'industrie, dont le Frost & Sullivan Global Product Differentiation Excellence Award pour sa solution PLM pour la vente au détail, la mode et les vêtements en 2016, et le Global Retail, Fashion and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award de Frost & Sullivan en 2012. Par ailleurs, Centric fait partie du Top 100 Global de Red Herring en 2013, 2015 et 2016.

Centric est une marque déposée de Centric Software. Tous les autres noms de produits et de marques peuvent être des marques commerciales, propriété de leurs détenteurs respectifs.