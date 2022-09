Marley Spoon met en place mParticle pour créer une vue client unique pour son portefeuille de kits de repas multimarques

La Customer Data Platform mParticle permettra à Marley Spoon d'offrir de meilleurs promotions et d'accroître son taux de rétention

NEW YORK, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ --mParticle, un leader en matière d'infrastructure de données client, a annoncé aujourd'hui que Marley Spoon, la société multinationale de livraison de repas, a choisi de mettre en place mParticle pour sa CDP (Customer Data Platform).

En adoptant mParticle, Marley Spoon sera en mesure d'unifier les données client des nombreuses marques de son portefeuille en un seul profil client. Avec une vision globale de l'engagement des clients, l'équipe CRM de Marley Spoon pourra développer une compréhension plus riche de ses clients et identifier les opportunités de ventes croisées et de promotions personnalisées.

« mParticle était notre principal candidat pour un partenariat, et ce pour de nombreuses raisons », explique Karan Gupta, responsable mondial CRM chez Marley Spoon. « Nous avions besoin d'une vue client unique afin de mieux comprendre ce qui pousse un client à utiliser Marley Spoon pour la première fois et, au final, le fidéliser plus efficacement. La mise en œuvre d'une CDP était une évidence. »

Marley Spoon s'adresse à de multiples segments de marché en proposant de nombreuses marques, dont Marley Spoon, Dinnerly et Chefgood. La marque Marley Spoon propose des repas de haute qualité à un prix assez élevé, tandis que Dinnerly offre un produit de kit repas économique et Chefgood vend des repas prêts à réchauffer pour les clients qui ont peu de temps. Les besoins des clients évoluant au fil du temps, l'équipe CRM de Marley Spoon voulait s'assurer qu'elle pouvait utiliser les données client pour proposer le bon produit à chaque client au bon moment et, au final, améliorer la fidélisation des clients. Mais les données client de chaque marque étant cloisonnées dans des systèmes disparates, il était impossible pour l'équipe de proposer des expériences de vente croisée à grande échelle.

mParticle permettra à Marley Spoon d'unifier les données client pour chaque marque du portefeuille afin d'établir des profils de clients holistiques. Grâce à un enregistrement centralisé de l'évolution de l'état des abonnements des clients, Marley Spoon pourra davantage comprendre quelles sont les offres les mieux adaptées aux besoins de chaque client. Et en utilisant le générateur d'audience de mParticle, l'équipe CRM sera en mesure de proposer la bonne offre au bon client au bon moment, sans aucune assistance technique. Si un client se détourne de Marley Spoon parce qu'il n'a pas le temps de cuisiner, par exemple, l'équipe peut lui proposer une promotion pour Chefgood.

« Construire une vue client unique est aujourd'hui essentiel pour toutes les entreprises, en particulier celles qui doivent prendre en compte plusieurs offres », explique Jason Seeba, Chief Marketing Officer de mParticle. « En mettant en place une infrastructure centralisée de données client, Marley Spoon sera en mesure de gagner en efficacité et de proposer des expériences plus pertinentes et significatives à ses clients. »

À propos de mParticle

mParticle est une plateforme Customer Data Platform d'IA qui alimente l'ensemble de la pile marketing avec des données client en temps réel. Des entreprises comme NBCUniversal, JetBlue, Venmo et Airbnb utilisent mParticle pour simplifier leur infrastructure de données client, maximiser la valeur de leurs données et accélérer leur croissance à grande échelle. L'année dernière, l'entreprise a levé 150 millions de dollars de fonds et a acquis deux startups, Vidora et Indicative. Fondée en 2013, mParticle a son siège social à New York et compte des employés dans le monde entier.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Internet de mParticle à l'adresse www.mparticle.com.

