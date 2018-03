Ménage de printemps: Etude eBay / Ipsos, les Français vendant sur eBay gagnent 43% de plus que la moyenne des gains récoltés par les vendeurs en ligne

Pour télécharger le communiqué complet, cliquez ici .

Les Français trient majoritairement pour:

Se débarrasser des choses dont ils n'ont plus besoin (62%)

Faire de la place chez eux (57%),

place chez eux (57%), Donner une seconde vie aux objets (23%),

Gagner de l'argent (16%)

Pouvoir les remplacer par de nouveaux objets (12%)

Trier est un bon moyen de:

Lutter contre le gaspillage (94% totalement d'accord)

Favoriser l'économie circulaire (91%)

Développer l'économie solidaire (89%)

Lutter contre la surconsommation (89%)

Contribuer à la préservation de l'environnement (88%)

2 Français sur 5 (42%) ont vendu en ligne des objets dont ils ne se servaient pas/plus au cours des 12 derniers mois. Là encore, la prime va plutôt aux vêtements (43%).

Au cours des 12 derniers mois, les vendeurs en ligne ont gagné en moyenne 160 euros contre 229€ en moyenne pour les vendeurs eBay.

Pour 59% des Français, avoir un complément de revenu est une raison essentielle ou importante dans le choix de vendre ses objets en ligne.

1 Français sur 2 (51%) serait prêt à augmenter la fréquence de son tri pour gagner plus d'argent.

Etude menée par Ipsos pour eBay auprès d'un échantillon représentatif de 2 202 Français âgés de 16 à 75 ans, interrogés online, du 23 au 27 février 2018.

A propos d'eBay

eBay Inc. (NASDAQ : EBAY) est un leader mondial du commerce qui comprend les plateformes eBay, StubHub et eBay Classifieds. Ensemble, nous connectons des millions d'acheteurs et de vendeurs dans le monde entier, et aidons à créer des opportunités pour tous, grâce au commerce connecté. Fondé en 1995 à San José en Californie, eBay est l'une des places de marché les plus dynamiques qui propose un inventaire large et une sélection unique à 170 millions d'acheteurs actifs. En 2017, eBay a réalisé 88,4 milliards de dollars de volume brut de marchandises. En France, eBay.fr figure parmi les leaders du e-commerce avec près d'un million (984 000) de visiteurs uniques par jour (source : FEVAD/Médiamétrie - chiffres clés 2016). du e-commerce avec près d'un million (984 000) de visiteurs uniques par jour (source : FEVAD/Médiamétrie - chiffres clés 2016).

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/659337/eBay_France_IPSOS.pdf

LA SOURCE eBay France