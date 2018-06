Michelin lance un accélérateur d'entreprise pour les startups russes

C'est la première fois que Michelin lance un appel aux jeunes pousses en Russie. La société est à la recherche de technologies innovantes pour la modernisation des véhicules, une conduite plus sûre, une médecine personnalisée et d'autres domaines, pouvant apporter davantage de confort aux conducteurs de véhicules utilitaires lourds. Les équipes de startups sélectionnées par des experts participeront à un stage intensif de trois semaines au cours duquel elles pourront adapter leur produit aux besoins de Michelin. Les meilleures startups auront la possibilité de signer un contrat de coopération avec Michelin en France.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/611590/RVC_Logo.jpg )

À ce jour, Michelin a investi plus de 50 millions d'euros dans neuf fonds de capital-risque en Europe, en Amérique du Nord et en Chine. 34 jeunes pousses ont atteint la phase d'accord et travaillent maintenant avec Michelin.

« L'ADN de Michelin est fondé sur un engagement à l'innovation, dans le cadre du développement de produits mais aussi dans la recherche et la mise en œuvre de solutions de service pour les clients de l'entreprise. Les startups nous aident à trouver les idées nécessaires à la création plus rapide d'une nouvelle expérience client. Nous sommes actifs sur le marché russe depuis plus de 110 ans et croyons en son potentiel d'innovation. Nous sommes persuadés que le partenariat avec GenerationS sera extrêmement efficace », déclare Pierre-Yves Jeanne, adjoint au PDG chez Michelin pour la Russie et la CEI.

« En tant que plus important accélérateur de startups de Russie et d'Europe de l'Est, GenerationS est doté d'une réserve dynamique d'experts et d'une infrastructure capable de se concentrer uniquement sur les projets portant sur les enjeux commerciaux et technologiques particuliers de l'entreprise partenaire. Le client pourra ainsi intégrer des nouveautés aux processus existants selon une approche ciblée », déclare Ekaterina Petrova, directrice de GenerationS.

Posez votre candidature pour l'accélérateur Michelin avant le 31 juillet 2018. Une liste complète des domaines d'intérêt est disponible à l'adresse suivante : http://michelin.generation-startup.ru/en/

À propos de GenerationS

GenerationS, le plus important accélérateur de startups de Russie et d'Europe de l'Est, est la plateforme fédérale de développement d'outils d'accélération d'entreprises. Il est organisé par RVC depuis 2013. Plus de 20 sociétés russes et étrangères, pour le compte desquelles la sélection et l'accélération de startups sont effectuées, sont chaque année partenaires industriels de GenerationS. À la suite de cette évaluation en plusieurs étapes, les participants à GenerationS reçoivent de nombreuses opportunités de développer leur activité, d'attirer les investisseurs et d'accéder aux ressources et à l'infrastructure des partenaires de l'accélérateur. En 2017, 3 470 candidatures de 13 pays ont été déposées. Le montant des prix de la finale GenerationS s'élève à 16 millions de roubles pour 2018.

http://en.generation-startup.ru/

À propos de RVC

RVC est le fonds de fonds du gouvernement russe et l'institut de développement du secteur du capital-risque national. Ses objectifs principaux consistent à stimuler la croissance du secteur de l'investissement en capital-risque national et à servir de bureau de projets à l'initiative technologique nationale (ITN). Le capital autorisé de RVC s'élève à plus de 30 milliards de roubles. Il est détenu entièrement par la Fédération de Russie représentée par l'agence fédérale de gestion des biens de l'État (Rosimushchestvo). Le nombre total des fonds établis par RVC JSC est de 26 et atteint un montant de 35,5 milliards de roubles. La part de RVC JSC s'élève à 22,6 milliards de roubles. Le nombre de sociétés novatrices pour lesquelles l'investissement de fonds RVC a été approuvé est de 218. Le volume total des fonds à investir approuvés est de 17,9 milliards de roubles.

http://www.rvc.ru

À propos de Michelin

Le groupe Michelin conçoit, fabrique et vend des pneus pour tous les types de véhicules de transport des personnes et des marchandises. La société publie des guides de voyage, d'hôtels et de restaurants, des cartes et des atlas routiers. Elle propose des produits et des services numériques pour améliorer la mobilité. Basé à Clermont-Ferrand, le groupe Michelin est présent dans 170 pays et exploite 68 usines de production dans 17 pays. Il compte 111 700 employés. La recherche et le développement sont effectués dans le centre de technologie Michelin qui compte des bureaux en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

http://www.michelin.com

Suivez GenerationS :

Facebook.com/techstartrussia

Vk.com/techstartrussia

Twitter.com/techstartrussia

LA SOURCE RVC JSC