Mise en service commerciale du parc éolien Inter Deux Bos en France

MONTRÉAL, November 6, 2018 /PRNewswire/ --

Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX) est heureuse d'annoncer la mise en service commerciale du parc éolien Inter Deux Bos situé dans le département du Pas-de-Calais en France.

« La mise en service d'Inter Deux Bos renforce la présence de Boralex dans l'Hexagone et positionne avantageusement la Société pour bénéficier de synergies opérationnelles accrues dans le futur », a mentionné Patrick Lemaire, président et chef de la direction de Boralex. « Cette mise en service précède d'ailleurs celles de quatre autres parcs éoliens en France, Hauts de Comble, Noyers Bucamps, Le Pelon et Côteaux du Blaiseron, lesquels sont tous prévus être mis en service d'ici la fin de l'année. »

Le parc éolien Inter Deux Bos, qui comprend 10 éoliennes totalisant 33 MW, vient s'ajouter aux 799 MW déjà exploités par Boralex en France et aux 1 820 MW sous son contrôle à travers le monde. Il est prévu que le projet génère 6 millions d'euros au BAIIA annualisé de Boralex (ou 9 millions $ canadiens).

Le parc éolien est doté d'un contrat d'achat d'électricité à prix indexé avec Electricité de France (EDF) pour une durée de 15 ans, entré en vigueur le 24 septembre dernier. Durant toute la durée de son exploitation, le parc permettra d'alimenter annuellement en électricité environ 30 000 foyers et d'éviter l'émission d'environ 4 500 tonnes de CO₂ par année.

À propos de Boralex

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en France, au Royaume-Uni, et aux États-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier acteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assure d'une croissance soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis plus de vingt-cinq ans. Les actions et les débentures convertibles de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous les symboles BLX, et BLX.DB.A respectivement. Pour de plus amples renseignements, visitez le http://www.sedar.com, http://www.boralex.com ainsi que la nouvelle page dédiée aux activités de Boralex en France au http://www.france.boralex.com. Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

Renseignements :

Médias - France

Mathieu Richard

Chargé de communication,

Affaires publiques et communications

Boralex inc.

+33-478-92-68-73

mathieu.richard@boralex.com

Relations avec les investisseurs

Marc Jasmin

Directeur,

Relations avec les investisseurs

Boralex inc.

+1(514)284-9868

marc.jasmin@boralex.com

Médias – Canada

Julie Lajoye

Conseillère principale,

Affaires publiques et communications

Boralex inc.

+1(514)985-1327

julie.lajoye@boralex.com