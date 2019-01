Miu Miu et Coty devoilent leur nouveau parfum Miu Miu Twist dans une campagne unique avec Elle Fanning

PARIS, January 16, 2019 /PRNewswire/ --

Jusqu'où peut aller l'audace d'une jeune femme d'aujourd'hui, dans ce monde actuel aux faux-semblants incessants ? Instinctivement, elle s'imagine complotTwiste -et prépare une Miutinerie contre les clichés et les banalités. Miu Miu Twist entre en scène, juste à temps : la collision entre ingrédients classiques et inattendus qui réussit à stimuler à la fois l'enthousiasme et la sophistication, démontre que les deux ne s'excluent pas Miutuellement. Résolument indulgent et léger sans être superficiel, Miu Miu Twist transcende le temps qui passe, l'espace et les conventions.

https://www.multivu.com/players/uk/8479851-miu-miu-coty-new-fragrance-elle-fanning/

A travers un procédé d'alchimie au sein duquel des éléments familiers se mélangent pour créer des sensations extatiques, l'effet de Miu Miu Twist est impossible à décrypter totalement. Cette résistance à l'interprétation facile est la marque de fabrique de la créatrice de génie Muccia Prada. En travaillant ensemble à la création de la seconde formule phare de Miu Miu Parfums, Miuccia Prada et la parfumeuse Daniela Andrier suivent l'esprit de la jeune femme Miu Miu - intellectuelle sans prétention, elle s'aMiuse, tout plutôt que de s'ennuyer - et y insufflent une nouvelle énergie surprenante. Profond tout en étant léger, discrètement provoquant, Miu Miu Twist rayonne en une iridescence envoutante. Le parfum commence par une étincelle confiante de bergamote et de fleur de pommier qui cède la place à une des notes profondes de bois de cèdre ainsi qu'à un nouveau mariage exclusif : Le Pink Amber, une invention de Daniela Andrier, répand dans l'air ambiant une réminiscence boisée de sucre de canne caramélisé, tel un éclat de rire Miusical au beau milieu d'une affaire d'état.

Le flacon Miu Miu Twist revisite le matelassé, signature de la marque, dans un rendu riche en contrastes. Ce design réinventant le flacon de parfum classique allie les caractéristiques de l'art moderne à la flamboyante élégance des accessoires de boudoir, les reliant ensemble par un collier doré signé Miu Miu. Une opulente base en verre cloutée ajoute du poids aux facettes taillées et aux proportions exagérées. Le résultat est un glamour spontané et intemporel, à la fois sûr de lui et discret - en d'autres mots, la quintessence Miu Miu.

La campagne Miu Miu Twist a pour Miuse Elle Fanning, tout juste de retour de son apparition en tant que mannequin au défilé Miu Miu FW18. Un court métrage réalisé par le collectif d'artistes CANADA y révèle le quotidien pressé d'une star de cinéma à travers de multiples rôles, suivant son énergie dans les coulisses comme à l'écran. Ici, ainsi que sur des portraits cinématographiques photographiés par Mert & Marcus, Elle incarne un rôle de star dans une série de vignettes extravagantes. Pendant qu'elle évolue à travers divers studios et personnages, elle s'amuse de jeux de mots, donnant à chaque nom d'accessoire, de tenue et de décor une touche de Miu : Miusique, Miutant, Miustache. Jouer le premier rôle dans autant de fictions pourrait déstabiliser mais, même dans les inventions les plus folles, Elle Fanning installe une identité distinctive qui lui est propre. Sa quête facétieuse donne une série de scènes cosmiques (et comiques) qui résonnent avec l'esprit Miu Miu.

