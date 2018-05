mPrest sélectionnée parmi les finalistes des SEPA Power Players 2018

mPrest, le leader des logiciels de monitoring, de contrôle et d'analyse de big data critiques sur le marché de l'Internet des objets dans l'industrie, a annoncé aujourd'hui sa sélection par la Smart Electric Power Alliance (SEPA) parmi les finalistes pour les prix SEPA Power Players 2018, dans la catégorie « Visionary of the Year » (visionnaire de l'année). Les finalistes ont notamment été choisis pour leurs efforts dans le développement de programmes ou de projets, la création de partenariats uniques et l'implication des parties prenantes.

« C'est pour nous un grand honneur d'être nommés aux côtés d'entreprises si innovantes et d'être reconnus pour notre contribution à la transition vers une énergie propre et intelligente dans le secteur des services publics », a déclaré Natan Barak, PDG et fondateur de mPrest. « À l'heure où nos villes deviennent plus intelligentes et plus avancées, l'évolution des services publics devient plus nécessaire que jamais. Notre « Système de systèmes » flexible met à leur disposition les outils dont ils ont besoin pour gérer toutes leurs plateformes, éviter les pénuries et les pannes électriques, et anticiper les éventuels problèmes matériels - et tout cela de manière centralisée. »

Les logiciels « Système de systèmes » de mPrest, dédiés à la modernisation des réseaux, proposent des applications essentielles telles que DERMS (système de gestion des ressources énergétiques distribuées), un système de gestion des équipements et un système de gestion de la sécurité et des événements critiques, basés sur une architecture en microservices qui a fait ses preuves sur le terrain. mPrest peut se fier à l'expérience qu'elle a acquise en développant le célèbre système de défense antimissiles baptisé Dôme de fer, et ses capacités en termes d'analyse et de connaissance situationnelles en temps réel sont inégalées. Les applications sont indépendantes et permettent aux services publics d'assurer le contrôle et la communication pour l'ensemble des systèmes existants sans avoir à remplacer l'infrastructure en place. mPrest aide les services publics à se préparer à l'avenir et fait évoluer la façon dont l'énergie est gérée, distribuée et analysée, tout en accompagnant le secteur vers une énergie intégrée moderne et propre dans le cadre de sa transformation numérique.

SEPA, organisme à but non lucratif comptant plus de 1 000 membres, s'emploie à faciliter la transition du secteur des services publics vers une énergie propre et à créer un écosystème énergétique intelligent. Leurs efforts de recherche et d'information aident les entreprises à déployer et à intégrer des technologies solaires, de stockage, de réponse à la demande et de gestion de réseau.

Les prix SEPA Power Players récompensent les efforts collaboratifs et innovants des services publics, de leurs partenaires et de personnes privées. mPrest a été nommée dans la catégorie Visionary pour les efforts novateurs qu'elle a fournis afin de mettre au point ses technologies révolutionnaires qui collectent des données via de multiples capteurs et sous-systèmes, analysent les big data en se basant sur des algorithmes d'intelligence artificielle et permettent d'établir des corrélations interdisciplinaires en temps réel afin d'aider les services publics à optimiser la gestion de leurs réseaux.

À propos de mPrest :

mPrest est un fournisseur mondial de logiciels de monitoring, de contrôle et d'analyse de big data critiques. En s'appuyant sur la puissance de l'Internet des objets dans l'industrie, le « système de systèmes » intégratif de mPrest joue indéniablement un rôle de catalyseur pour la transformation numérique des entreprises. Nos solutions de gestion innovantes ont été déployées dans diverses applications de dernière génération pour des fournisseurs de services de télécommunications, des intégrateurs de systèmes, des villes intelligentes et dans des applications IoE (Internet de l'énergie) pour des fournisseurs d'énergie et des forces de défense et de sécurité intérieure. Pour plus d'informations sur mPrest, veuillez consulter le site http://www.mprest.com.

