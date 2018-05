myWS Solutions: Cashback Program VELUX EHF FINAL4 : un spectacle palpitant en perspective pour les passionnés de handball

- Cross reference: Picture is available via epa european pressphoto agency (http://www.epa.eu ) -

Cette année encore, le Cashback Program VELUX EHF FINAL4 promet son lot de surprises aux passionnés de handball, qui pourront en apprendre plus en se rendant aux stands d'information présents sur place. Outre des activités ludiques comme le « handball fléchettes », un jeu concours attend également les visiteurs, avec à la clé une visite des coulisses de la LANXESS Arena durant le week-end ainsi que des billets pour le match de leur choix de la saison 2018/2019.

Autre point fort de l'événement, le « #jeu-concours-photo » permettra aux visiteurs de remporter, avec un peu de chance, des billets pour la VELUX EHF FINAL4 2019 en publiant, sur Facebook, Instagram ou Twitter, une photo d'un moment marquant avec le hashtag « #cashbackehffinal4 ». Cette dernière apparaîtra sur le Social Wall ainsi que sur les écrans près des stands d'information.

S'inscrire et profiter des avantages

La Cashback Card VELUX EHF FINAL4 se trouve au cœur du Cashback Program VELUX EHF FINAL4. Munis de celle-ci, les membres du programme profitent non seulement de Cashback et de Shopping Points lors de chaque achat qu'ils effectuent auprès des presque 90 000 entreprises partenaires à travers le monde, mais aussi d'avantages non négligeables sur l'achat de billets pour l'année à venir. Toute personne s'inscrivant au Cashback Program VELUX EHF FINAL4 directement sur place, dans l'enceinte de la LANXESS Arena, aura accès à sa propre CASHBACK LANE et bénéficiera de 4 % de Cashback sur l'achat d'un billet pour la VELUX EHF FINAL4 2019. Bien évidemment, cette offre est également valable pour les détenteurs de la Cashback Card VELUX EHF FINAL4. Rendez-vous sur cashback.ehffinal4.com pour plus de détails.

À propos de EHF Marketing GmbH

EHF Marketing GmbH est la filiale de EHF. L'entreprise travaille en étroite collaboration avec des partenaires marketing et médias ainsi que des clubs de handball européens afin de promouvoir de manière optimale le potentiel de ce sport sur la scène sportive internationale. EHF Marketing GmbH est responsable des droits de marketing relatifs aux matchs de compétition, dont la VELUX EHF Champions League, la WOMEN'S EHF Champions League et la EHF Cup.

À propos du Cashback World

En tant que Shopping Community d'envergure mondiale, le Cashback World offre aux consommateurs désireux de réaliser des économies lors de leurs achats en ligne et en magasin la possibilité de bénéficier d'avantages attractifs : le Cashback et les Shopping Points. Les Cashback Solutions constituent quant à elles la solution idéale pour toutes les entreprises souhaitant tirer parti d'un programme de fidélisation de la clientèle intersectoriel et international. Aujourd'hui, le Cashback World est implanté dans 47 pays et permet à quelque 9,5 millions de membres de profiter d'avantages d'achat auprès de 90 000 entreprises partenaires à travers le monde. Engagé depuis des années dans le sport de masse, celui-ci a conclu d'innombrables coopérations, notamment dans les domaines du football, du sport automobile, du hockey sur glace et du handball. Plus d'informations sur http://www.cashbackworld.com .

