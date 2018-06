Nestlé Waters s'engage à faire certifier l'ensemble de ses sites avec le standard Alliance for Water Stewardship d'ici 2025

L'Alliance for Water St ewardship (AWS) est le premier s tandard à promouvoir les bonnes pratiques en matière de gestion durable de l ' eau à l'échelle mondiale; bénéficiant aux communautés locales et à la préservation des bassins versants.

Nestlé Waters élargit son engagement à l ' AWS pour favoriser une plus large et meilleure collaboration avec les parties prenantes locales dans la gestion des ressources en eau.

Nestlé Waters encourage d'autres entreprises à adopter le standard Alliance for Water Stewardship, car la collaboration entre tous les utilisateurs d'eau est essentielle pour une gestion durable de l'eau.

Le standard mondial AWS promeut une utilisation responsable de l'eau qui bénéficie d'un point de vue économique et social aux communautés locales et qui permet de préserver la durabilité des aquifères, deux priorités pour Nestlé. Depuis, le premier engagement pris envers le Standard AWS en 2017, Nestlé Waters a déjà certifié 8 usines à travers le monde (au Pakistan, au Canada et aux États-Unis).

Pour visualiser le communiqué multimédia, rendez-vous sur : https://www.multivu.com/players/uk/8342751-nestle-alliance-water-stewardship-standard/

« L'eau est un des principaux défis en matière de développement durable auquel la société civile et notre entreprise doivent faire face. Chez Nestlé, nous avons à cœur de prendre soin de l'eau, afin d'en assurer la préservation pour les générations futures ». a déclaré Maurizio Patarnello, Président Directeur Général du groupe Nestlé Waters. « L'engagement pris de certifier tous les sites d'embouteillage de Nestlé Waters avec ce standard qui fait autorité en matière de gestion de l'eau, témoigne de notre volonté de contribuer de manière positive à la préservation des ressources en eau, là où nous sommes présents pour le bien commun de tous les utilisateurs»,

Cet engagement s'inscrit plus généralement dans la démarche d'une bonne gestion des ressources en eau menée par le Groupe Nestlé, laquelle se déploie dans quatre domaines clés : les usines; les bassins versants, la chaîne d'approvisionnement agricole ; et enfin au sein des communautés locales où le groupe est présent, pour favoriser l'accès à une eau propre et à l'assainissement.

Le processus de certification de l'Alliance for Water Stewardship favorise une plus large et meilleure collaboration entre toutes les parties prenantes locales. Il en résulte une meilleure compréhension des défis locaux liés à l'eau et des actions collectives à mettre en œuvre pour garantir une gestion durable des ressources en eau.

«La gestion durable et responsable des ressources en eau nous concerne tous: entreprises, gouvernements, individus ou communautés. Travailler ensemble est la seule façon de contribuer de manière positive à l'avenir de l'eau », a déclaré Adrian Sym, Directeur Général de l'AWS. « Nous espérons que d'autres grandes entreprises suivront l'exemple de Nestlé Waters », a-t-il conclu.

Encourager d'autres acteurs

Nestlé Waters souhaite encourager d'autres sociétés à adopter le Standard AWS.

« Un dialogue continu entre les utilisateurs d'eau et une compréhension mutuelle des défis locaux liés à cette ressource sont nécessaires pour pouvoir définir et mettre en œuvre des actions collectives permettant une gestion durable de la ressource en eau», a déclaré Cédric Egger, responsable des ressources en eau chez Nestlé Waters. « Nous souhaitons être le catalyseur du développement de ces actions avec les autres utilisateurs d'eau locaux partout où cela a du sens », a-t-il déclaré.

Depuis 25 ans, Nestlé Waters est engagée dans des solutions collaboratives à long terme, aux niveaux des usines comme des bassins versants, afin de préserver la quantité et/ou la qualité des ressources d'eau locales. Des programmes comme Agrivair initiés en 1992 à Vittel (France) ou Eco-Broye à Henniez (Suisse) sont régulièrement cités comme des projets phares de l'entreprise en matière de gestion durable de l'eau.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/699844/Nestle_Waters.jpg )

Video:

https://www.multivu.com/players/uk/8342751-nestle-alliance-water-stewardship-standard/

LA SOURCE Nestlé Waters