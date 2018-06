New Access ouvre des bureaux à Miami pour cibler le marché américain et renforcer sa présence en Amérique latine et dans les Caraïbes

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/709852/New_Access_Logo.jpg )

New Access, dont le siège est à Genève, poursuit son plan de croissance, ayant déjà des clients établis à Miami, aux Bahamas, au Panama, au Costa Rica, au Mexique et au Brésil. La société cherche à tirer parti de sa solide clientèle à Miami pour poursuivre son expansion sur le marché américain.

Ce développement stratégique s'appuiera sur une forte expérience acquise dans les principaux marchés historiques de New Access : la Suisse, le Liechtenstein, la France, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.

« Miami sera le centre de nos activités de développement commercial, tourné vers les États-Unis et l'Amérique latine qui offrent des opportunités de croissance très prometteuses. Cela permettra également à New Access de rester plus proche de ses clients dans ces régions », a déclaré Daniel Chidiac, CEO Americas, Deputy-CEO chez New Access.

« C'est une étape importante dans l'expansion et la croissance de notre entreprise. New Access a développé une suite complète de solutions Front-to-Back capable de répondre aux besoins des banques et des courtiers sur les marchés cibles aux États-Unis et en Amérique latine. Nous sommes très enthousiastes car cette opportunité consolidera notre position de leader international », a ajouté Vitus Rotzer, CEO de la société.

A propos de New Access

New Access propose des solutions logicielles Front-to-Back agiles et évolutives, conçues pour répondre aux besoins spécifiques des secteurs de la banque privée et de la gestion de patrimoine. Évoluant dans un environnement réglementaire complexe et changeant les solutions proposées par New Access aident les banquiers à rester connectés facilement et efficacement à leurs clients grâce aux nouveaux canaux digitaux.

Notre offre couvre l'ensemble du cycle de vie de la relation client depuis l'ouverture du compte, la gestion des données clients et des documents jusqu'à la gestion de leurs portefeuilles :

Gestion de la relation client (CRM), Gestion sécurisée des documents électroniques (EDMS) avec LOGICAL ACCESS®, Gestion des portefeuilles et des ordres (PMS / OMS) avec EQUALIZER®, Gestion du fichier central avec CIM et une solution Core Banking complète avec APSYS.

La solution Front de New Access 'BANKER'S FRONT intègre en une vue à 360 ° toutes les informations liées au client, notamment : les processus d'onboarding, les documents, les portefeuilles et les données clients.

New Access fournit des « Managed Services » professionnels et personnalisés, qui impliquent l'exploitation de systèmes informatiques ainsi que des services de gestion d'applications pour ses clients.

Avec son siège à Genève, New Access a déjà installé ses solutions sur plus de 180 sites dans 19 pays.

Contact: Aurélie Totin, +41 58 822 92 00

LA SOURCE New Access