New Nordic Group investit 4 489 810 dollars US dans le projet Marcus Hotel d'Auran Group

Il est prévu que cet hôtel 4 étoiles de 152 chambres soit terminé en octobre 2020. Sa réalisation a été confiée à Auran Group, filiale à part entière d'investissement, de mise en valeur et de commercialisation de New Nordic Group. Ce développement s'inscrira exclusivement à l'intérieur d''Auran Marcus Hotel LLC', créée uniquement dans le but de préserver les fonds d'investisseurs pendant la totalité de la durée de vie du projet. Auran Group financera et exploitera l'hôtel en tant que détenteur principal, et il a planifié ceci à travers une série d'opérations de financements qu'il entreprendra dans un avenir proche.

New Nordic Group continue avec succès ses activités de mise en œuvre de nombreux projets immobiliers sur l'ensemble de la région ASEAN (Association des nations de l'Asie du Sud-Est). M. Kurt Svendheim, fondateur et président directeur général du Groupe, a déclaré : « New Nordic Group reste une société tournée vers l'avenir et nous allons dans cet esprit poursuivre nos efforts en vue d'identifier des opportunités prometteuses pour la société et ses investisseurs. »

Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous ou contacter Paul Simpson, directeur du Marketing d'entreprise à paul@aurangroup.com

Détails concernant le projet

À propos de New Nordic Group

New Nordic Group apporte des options immobilières à ceux qui envisagent de générer des revenus ou sont simplement à la recherche d'une propriété pour leur usage personnel. New Nordic Group propose des immeubles et un éventail d'investissements se rapportant à l'immobilier ; ces produits offrent à l'investisseur un choix de conditions, de taux d'intérêt et de valorisation de capital.

Consulter le site web de la société sur newnordicgoup.com

À propos d'Auran Group

Auran Group est l'instrument d'investissement de New Nordic Group et il a été chargé du financement et du développement de ce nouvel hôtel. Il se charge également d'autres opérations de développement et de l'introduction de projets nouveaux et passionnants, bénéficiant de l'expérience de New Nordic Group, acquise dans la création de biens d'investissement représentant une valeur approximative de 500 millions de dollars des États-Unis.

L'équipe d'Auran possède l'expérience dans la promotion immobilière internationale et sa gestion, le financement, l'hôtellerie, la vente, le voyage et l'énergie renouvelable.

Consulter le site web de la société sur aurangroup.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/701244/Pattaya.jpg

LA SOURCE New Nordic Group

Liens connexes

http://newnordicgoup.com