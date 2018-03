Next Einstein Forum lance Scientific African, un journal multidisciplinaire en libre accès pour renforcer le rayonnement international de la recherche africaine

Un partenariat unique entre Next Einstein Forum (NEF), une initiative de l'Institut Africain pour les Sciences Mathématiques (AIMS) et Elsevier, la compagnie dédiée à l'édition, aux sciences de l'information et à l'analyse de données, spécialisée dans les sciences et la santé, va être à l'origine d'un nouveau journal panafricain, à comité de lecture, en libre accès (open access) dédié à renforcer le rayonnement international de la recherche africaine.

Scientific African va générer une visibilité accrue pour les chercheurs africains et fournir une plateforme pour partager leur recherche avec la communauté internationale. En dépit de la révolution numérique, les chercheurs africains souffrent encore d'un manqué de visibilité à l'échelle mondiale. Ils pourront dès lors bénéficier de l'infrastructure éditoriale et de l'expertise d'Elsevier pour publier leur recherche et ce dans un large panel de disciplines scientifiques. Scientific African est officiellement lancé au "Next Einstein Forum Global Gathering 2018" qui a lieu à Kigali au Rwanda du 26 au 28 Mars 2018.

"Scientific African est au centre de la politique du "Next Einstein Forum" qui consiste à propulser l'Afrique sur la scène de la recherche internationale. Et pour cela, il n'y a-t-il pas de meilleur moyen que de publier les découvertes majeures et les excellentes recherches des chercheurs africains?" explique M. Thierry Zomahoun, Président Directeur Général d'AIMS et fondateur de la chaire NEF. "NEF s'engage pour la promotion de l'excellence et de la collaboration scientifique en Afrique. Nous croyons que les deux éléments vont de pair pour améliorer la production et les résultats scientifiques et nous sommes heureux que Scientific African soit dirigé par la brillante communauté de chercheurs du NEF."

Le journal a pour mission de renforcer la capacité de recherche africaine en la rendant plus aisément disponible, à accroître son impact et son accessibilité, sa visibilité à l'échelle mondiale. Scientific African publiera des articles dans les domaines qui sont primordiaux pour les chercheurs, les citoyens et les décideurs africains.

"A travers les efforts d'Elsevier et de la Fondation Elsevier , nous nous engageons pour renforcer la capacité de recherche africaine. Scientific African est une plateforme de pointe qui vise à compléter les initiatives nationales et régionales pour accroître la visibilité de la communauté des chercheurs africains et pour assurer sa cohésion," a dit Ron Mobed, PDG d'Elsevier.

Au sein de son partenariat avec NEF, Elsevier fournira la plateforme éditoriale pour Scientific African à prix coûtant. Elsevier partagera également son expérience dans le domaine de l'édition, des sciences de l'information, du partage et de l'analyse de données et du marketing afin d'aider à construire un journal phare accessible gratuitement pour les scientifiques africains. Dirigé par les membres de la communauté scientifique du NEF, le journal permettra aux auteurs de publier leurs articles en accès libre à bas coût, permettant ainsi aux chercheurs africains de partager leur travail avec une audience internationale sur une plateforme prestigieuse possédant une bonne visibilité et la technologie de pointe d'Elsevier.

Scientific African publiera des travaux originaux de recherche après leur revue par comités de lecture et ce dans toutes les disciplines, Il publiera aussi occasionnellement des revues, des éditoriaux ainsi que, sur invitation, des articles de perspective et des articles apportant un regard critique dans le domaine des politiques publiques. Le journal accueille les contributions sur sa plateforme scientifique multi et interdisciplinaire, à comité de lecture, en accès libre, dédiée à accroître l'accès à la recherche pour les africains, la collaboration scientifique intra-africaine et à renforcer sa capacité de recherche.

Notes aux éditeurs

Le lancement official de Scientific African aura lieu le 26 Mars 2018 à 16:00 CAT (Central Africa Time) au "Kigali Convention Center" pendant le "Next Einstein Forum Global Gathering", à Kigali au Rwanda. La présentation officielle sera faite par M. Thierry Zomahoun, fondateur et président du NEF et M. Ron Mobed, Président Directeur Général d'Elsevier.

About the Next Einstein Forum

Lancé en 2013, Next Einstein Forum (NEF) est une initiative de l'African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) en partenariat avec le Robert Bosch Stiftung. NEF est une plateforme qui connecte la science, la société et les politiques publiques en Afrique et dans le monde - avec pour but d'influencer la société vers un développement humain au niveau mondial. NEF croit que la contribution que peut apporter l'Afrique à la communauté scientifique internationale est primordiale pour le progrès au niveau mondial. Au cœur des efforts de NEF se trouvent les jeunes africains, la force motrice de la renaissance scientifique africaine. NEF est un forum unique, dirigé par une communauté jeune. A notre principal rassemblement biennal, 50% des participants sont âgés de 42 ans ou moins. Loin d'être un simple forum scientifique, les rassemblements internationaux du NEF (NEF Global Gatherings) replacent la science au cœur des initiatives internationales pour le développement. Le prochain rassemblement international du NEF aura lieu du 26 au 28 Mars 2018 à Kigali au Rwanda. De plus, à travers nos communautés de scientifiques, nous mettons en valeur les contributions de la jeunesse africaine à l'émergence scientifique de l'Afrique à travers la catégorie des "NEF Fellows", qui sont les scientifiques et ingénieurs de renom de moins de 42 ans et celle de "NEF Ambassadors", qui sont les 54 scientifiques et ingénieurs ambassadeurs du NEF sur le terrain.

NEF travaille également avec des partenaires tels que l'Académie Africaine des Science, les Ministères de l'Education, des Sciences et de la Recherche à travers l'Afrique, les fondations et autres compagnies aussi bien dans les domaines de la recherche scientifique internationale publique que privée afin de construire une identité scientifique africaine. En rapprochant les principaux intervenants, NEF vise à entraîner les discussions des politiques vers des mesures concrètes en obtenant des appuis et en mettant en place de bonnes pratiques pour l'Afrique et le monde. Lien vers notre décalaration: Déclaration de Dakar .

Enfin, NEF relate les histoires inédites de la recherche et de l'innovation scientifique à travers le continent et ce grâce à nos différentes plateformes. Nous voulons re-calibrer ce que signifie l'innovation en Afrique. Nous voulons établir un lien entre science et technologie, même pour les sciences de base, utiles dans la vie de tous les jours. Nous voulons que le public puisse être impliqué dans le domaine des sciences et nous avons récemment réalisé la première Semaine des Sciences Africaine - une fête de la science et de la technologie durant trois à cinq jours qui propose des événements scientifiques à travers le continent africain. Nous croyons que le prochain Einstein sera africain.

Twitter: @NextEinsteinFor Facebook: NextEinsteinForum

About Elsevier

Elsevier est une compagnie dédiée à l'édition, aux sciences de l'information et à l'analyse de données qui aide les institutions et les professionnels à faire progresser les soins de la sante, la science ouverte et améliorer leurs performances pour le bénéfice de l'humanité. Elsevier fournit des solutions numériques et des outils dans les domaines du management stratégique de la recherche, de la performance R&D, de l'aide aux décisions cliniques, de l'éducation professionnelle, ceci incluant entre autre ScienceDirect, Scopus, SciVal, ClinicalKey et Sherpath. Elsevier publie plus de 2,500 journaux numériques dont Le Lancet et Cell, plus de 35,000 e-books et de nombreux ouvrages de référence dont Gray's Anatomy. Elsevier fait partie du groupe RELX, un fournisseur international de solutions dans les domaines des sciences de l'information et de l'analyse de données pour les professionnels et les compagnies dans des secteurs très variés. www.elsevier.com

Contacts Média

Nathalie Munyampenda, Managing Director

Next Einstein Forum

+250-787-36-5464

nmunyampenda@nef.org



Jonathan Davis, Communications Officer

Elsevier

+31-20-485-2719

j.davis.1@elsevier.com



LA SOURCE Elsevier and Next Einstein Forum