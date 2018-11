Nilox devient la marque de mobilité électrique la plus vendue du sud de l'Europe

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/780372/Nilox_logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/780371/Nilox_E_Mobility.jpg )



Selon les estimations de la direction fondées sur les données de GFK, au cours des neuf premiers mois de l'année, 350 000 planches électriques (e-boards) ont été vendues en Italie, en Espagne et au Portugal, en raison d'une augmentation de la demande de trottinettes électriques. La demande de vélos électriques semble également augmenter, bien qu'elle ne soit toujours pas mesurée par les opérateurs.

Selon les données combinées des trois marchés, Nilox est la marque la plus vendue. En outre, en Italie, où le hoverboard DOC a été numéro un des ventes du secteur en septembre, Nilox détient une part de marché équivalente au double de celle de son successeur au classement. Enfin, Nilox est la marque de mobilité électrique la plus appréciée sur les réseaux sociaux, où elle regroupe 273 000 adeptes.

« Compte tenu de l'ouverture récente à la circulation des trottinettes électriques sur les pistes cyclables des marchés français et allemands, nous nous attendons à une tendance similaire pour d'autres secteurs, tant pour les véhicules privés que partagés. Nous mettons l'accent sur le renforcement de notre position de numéro un de la mobilité électrique en Europe », a commenté Michele Bertacco, directeur des ventes et du marketing de Nilox.

À propos de Nilox :

Nilox (http://www.nilox.com) est la marque de technologie sportive du groupe Esprinet. Grâce à des investissements constants dans la recherche et le marketing de produits, Nilox est l'une des marques les plus reconnues sur le marché des technologies liées au sport et aux activités en plein air. Après une croissance rapide, Nilox est devenue la première marque italienne de caméras d'action au monde et occupe aujourd'hui la deuxième place en Italie en termes de ventes. Nilox est également la marque la plus connue dans le domaine de la mobilité high-tech sur deux roues. Le succès du hoverboard DOC a été rapidement suivi par le lancement de lignes de patins, trottinettes électriques et vélos électriques. Son offre inclut par ailleurs des accessoires à porter, notamment une gamme de sacs à dos et des solutions professionnelles pour l'informatique. Aujourd'hui, Nilox est le sponsor de certains des clubs les plus légendaires du football italien et mondial, ainsi que le partenaire des champions les plus célèbres dans les domaines du MotoGP et du cyclisme.