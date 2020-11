Nous sommes pour la famille !

Une nouvelle enquête révèle que les Français, en lutte contre la pandémie, placent la vie de famille en tête des sondages

WARWICK, France, 25 novembre 2020 /PRNewswire/ -- La Covid-19 nous a permis à nous, Français, de nous rendre compte à quel point nous sommes reconnaissants pour notre famille.

Une nouvelle enquête révèle que plus de la moitié des personnes interrogées (51%) placent leur famille en tête des raisons pour lesquelles elles sont reconnaissantes en 2020.

Pour réaliser ce sondage, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a passé commande auprès de la société de conseil en études de marché, Savanta ComRes. Les résultats de cette étude ont été annoncés après le message mondial que Russell M. Nelson, cardiochirurgien retraité de 96 ans que plus de 16,5 millions de membres de l'Église révèrent comme prophète, a donné par vidéo au sujet de la gratitude. Quarante mille personnes habitent en France.

Une personne sur cinq (22 %) a dit qu'elle était reconnaissante pour sa bonne santé et étonnamment, un nombre équivalent a indiqué les transports publics comme raison d'être reconnaissantes.

78 % des personnes interrogées ont admis l'importance d'être reconnaissantes en dépit de la pandémie actuelle qui sévit dans le monde dans lequel nous vivons. Seulement 4 % pensent que la gratitude n'a aucune importance.

En dépit du fait que l'année 2020 ait été l'une des plus pénibles de l'Histoire récente, 52 % des mille personnes interrogées ont dit qu'elles sont tout aussi reconnaissantes en 2020 qu'elles l'étaient en 2019. Trois personnes sur dix sont plus reconnaissantes en 2020.

Les femmes (35 %) sont vraisemblablement plus reconnaissantes que les hommes (25 %) en 2020 que l'année précédente. En revanche, les jeunes de dix-huit à vingt-quatre ans sont nettement moins reconnaissants que les personnes âgées de soixante-cinq ans et plus en 2020 que l'année précédente (18 % contre 2 %).

Les règles de distanciation physique ont contrarié un grand nombre de personnes cette année dont celles qui ont été interrogées, en effet, 41 % d'entre elles ont affirmé qu'habituellement elles auraient remercié un membre de leur famille ou un ami par un contact physique comme une accolade ou une poignée de main.

Cette année, 44 % des personnes interrogées ont dit qu'à défaut de pouvoir exprimer un remerciement par un contact physique, elles ont choisi d'offrir un cadeau. Une personne sur dix a aussi fait une prière de gratitude au sujet de quelqu'un qu'elle souhaitait remercier.

Cependant, 36 % des personnes interrogées ont dit qu'elles étaient reconnaissantes envers Dieu. Chose étonnante, seulement 9 % de nos amis britanniques de l'autre côté de la Manche sont du même avis.

Dans son message au monde entier, Russell M. Nelson s'est joint à d'autres dirigeants religieux qui ont donné des messages d'encouragement pendant la pandémie de Covid-19. Ce pionnier en matière de chirurgie cardiaque a prescrit ce qu'il appelle « le pouvoir guérisseur de la gratitude ».

En sollicitant un déversement de messages de gratitude sur les réseaux sociaux, il a dit : « En qualité de médecin, je connais la valeur d'un bon traitement.

Je vous invite, uniquement pendant les sept prochains jours, à faire des réseaux sociaux votre journal de gratitude. Chaque jour, parlez des choses et des personnes pour lesquelles vous êtes reconnaissants, et expliquez pourquoi vous l'êtes.

Au bout des sept jours, voyez si vous vous sentez plus heureux et en paix. Utilisez le mot-dièse #RendreGrâces. Tous ensemble, nous pouvons inonder les réseaux sociaux d'une vague de reconnaissance qui atteindra les quatre extrémités du monde. »

