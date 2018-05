Nouvelle antenne Européenne pour le Technology Business Management Council (TBM)

L'Europe est en pleine mutation avec l'adoption du mode Agile, l'avènement de la méthodologie DevOps, la progression du Cloud et des technologies d'intelligence artificielle - tout cela s'accompagne naturellement de nouveaux protocoles, régulations et garde-fous. Le ETEC va permettre aux leaders informatiques européens d'avoir un forum pour échanger, comparer leur expertise et leur methodologie pour naviguer au mieux ces grandes mutations dans le secteur informatique.

Les leaders informatiques fondateurs du TBM Council ETEC sont :

Laurent Dublanchet, Group CIO, Air Liquide

Daniel Schmutz , CTO COO, Credit Suisse

, CTO COO, Credit Suisse Nik Puri , SVP of IT, FedEx International

, SVP of IT, FedEx International Koen Vermeulen , Managing Director, Finance, FedEx International, et Benelux and Nordics Region Executive

, Managing Director, Finance, FedEx International, et Benelux and Nordics Region Executive Hillevi Agranius, CIO, Husqvarna

Debra Bailey , (ex) CIO ,Nationwide Building Society, et N.A. Board Director

, (ex) CIO ,Nationwide Building Society, et N.A. Board Director Jennifer Wood , Head of Performance and Business Management, Royal Bank of Scotland , et U.K. Region Executive

, Head of Performance and Business Management, Royal Bank of , et U.K. Region Executive Caroline Cerval, Technology COO, Corporate and Investment Banking, Société Générale

« Le TBM Council permet aux organisations européennes de s'informer auprès d'un réseau d'experts régionaux et de professionnels du secteur afin d'être mieux équipées et de prendre des décisions éclairées quant à leurs investissements informatiques » explique Jack Bischof, Regional Vice President, EMEA, TBM Council . « Le TBM ou l'art de la gestion des systèmes informatiques permet aux organisations de calculer et de montrer la valeur des technologies informatiques, de planifier leurs dépenses informatiques de manière rationnelle, d'optimiser les dépenses et l'usage de l'informatique hybride. Souvent le DSI est responsable de ces missions mais sans TBM ou sans visibilité sur les coûts, les performances et les risques associés aux technologies informatiques utilisées dans divers services de son entreprise il n'est pas apte à prendre les bonnes décisions. »

« Sur les marchés internationaux, la transparence des coût informatiques est essentielle pour adapter notre écosystème informatique à la fois en termes de solution et de mode opérationnel », explique Caroline Cerval COO, Corporate & Investment Banking, Société Générale et membre du ETEC. « Le TBM a été crucial dans la rationalisation et la structuration de nos dépenses IT. Il nous a servi de cadre et de guide en établissant des normes et une standardisation des pratiques à forte valeur ajoutée tout en réduisant de manière significative le temps d'organisation de notre budget informatique. »

La demande européenne pour le TBM n'est pas relative à un secteur ou une région particulière, toutes les organisations peuvent bénéficier d'un cadre qui aide les leaders informatiques à communiquer sur la valeur réelle des investissements dans les systèmes informatiques. L'utilisation croissante du Cloud public et de l'IA comme piliers des nouvelles méthodes de gestion d'entreprise plus agiles se traduisent par une pression et une complexité accrues pour les DSIs et leurs équipes. Le rôle du ETEC consistera à travailler sur ces enjeux afin de créer des politiques d'éducation et de standardisation pour ses membres et au final intégrer les investissements technologiques et leurs valeurs à la stratégie globale des entreprises.

« L'ambition du pôle technologique du Credit Suisse est de devenir un courtier compétitif en services informatiques intégrés et agiles et de fournir ces services à nos clients. Le TBM est un outil essentiel puisqu'il met en place des fondations professionnelles qui vont rendre nos processus de livraison de services plus transparents tout en nous permettant d'analyser nos coûts de manière rationnelle », commente Daniel Schmutz CTO COO Credit Suisse et et membre du ETEC. « Le TBM nous a permis d'adopter une approche professionnelle à valeur ajoutée qui garantit que notre offre informatique est adéquate et dans la lignée de notre stratégie bancaire. Avoir une Comité Européen du TBM va de surcroît nous permettre de partager des expériences et des résultats entre secteurs pour améliorer nos pratiques »

Le conseil d'administration du TBM Council comprend actuellement : Chris Pick, fondateur et CMO d' Apptio, Anil Cheriyan Chairman and ancien CIO de SunTrust, ainsi que des chefs d'entreprise issus de grands groupes dont Aflac, StateFarm, Tyson, Intuit et First American. L'adhésion au TBM Council est ouverte aux professionnels qualifiés du secteur informatique, de la finance où à tout autre praticien ou professionnel remplissant les critères d'adhésion. Pour plus d'information rendez-vous sur www.TBMCouncil.org

A propos du Technology Business Management (TBM) Council

Fondé en 2012, le Technology Business Managment (TBM) Council est un organisme à but non-lucratif dirigé par un conseil d'administration indépendant composé d'un groupe diverse de décideurs informatiques issus de grands groupes internationaux dont Aflac, StateFarm, Tyson, Intuit, First American . La mission principale du TBM Council est de développer un cadre de gestion et de régulation des services informatiques en mettant en place des normes et en créent des opportunités de collaboration et d'échanges pédagogiques.

PR Contact

Ali Shaffer

TBM Council

pr@tbmcouncil.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/194593/technology_business_management_tbm_council_logo.jpg

LA SOURCE Technology Business Management (TBM) Council

Liens connexes

http://www.TBMCouncil.org