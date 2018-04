Novasep annonce ses résultats financiers pour 2017

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/680055/Novasep_Logo.jpg )



2017 a été une année de transition au cours de laquelle Novasep a clôturé son premier cycle stratégique « Back to Basics » qui s'est déroulé de 2012 à 2017, et a permis de préparer la mise en œuvre de son deuxième cycle « Rise-2 ».

Dans cette optique, Novasep a réorganisé ses activités autour de deux Business Units complémentaires :

Manufacturing Solutions

Process Solutions

Manufacturing Solutions offre des services de développement de procédés et de production à façon de principes actifs aux industries pharmaceutiques et chimiques. Manufacturing Solutions comprend 2 lignes de services : « Synthèse », qui regroupe les services pour la production de

« petites » molécules basée sur des réactions chimiques, et « Bio », qui propose des services pour la production de « grosses » molécules basée sur des processus biochimiques.

Process Solutions offre des services d'ingénierie pour l'industrie alimentaire, ainsi qu'une gamme d'équipements de purification pour l'industrie pharmaceutique.

En 2017, les services de Manufacturing ont connu une forte croissance dans le secteur biopharmaceutique (+14 %) reposant sur la capacité de Novasep à capter ce marché en pleine croissance, tandis que l'activité de synthèse est restée stable, Novasep poursuivant sa réorientation vers les marchés pharmaceutiques.

Globalement, le chiffre d'affaires de Process Solutions est en hausse de 6 % en année glissante. Bien que la ligne de services Industrial ait été affectée par le ralentissement du marché du sucre, la ligne de services Equipment a enregistré une croissance exceptionnelle de 33 % en 2017, confirmant ses objectifs. Le rendement de cette ligne de services a été soutenu par le lancement d'une nouvelle gamme d'équipements et par une stratégie commerciale efficace, lui permettant de réussir à gagner des parts de marché dans le segment LPLC.

Perspectives pour 2018

En seulement deux ans, Novasep a réussi à développer et à recentrer son offre, afin d'obtenir une marge plus élevée pour l'entreprise. Ce rebond financier va maintenant permettre à Novasep de se positionner pour son nouveau plan stratégique, avec de nouveaux objectifs de croissance, y compris des investissements supplémentaires dans l'activité de fabrication Bio.

Le Dr Michel Spagnol, Président Directeur Général de Novasep, commente : « La stratégie de croissance de Novasep, appelée « Rise-2 », consiste à réaliser quatre investissements majeurs (Anticorps Conjugués (ADCs), unité de production de Vecteurs Viraux, unité de mise sous flacons, unité de production d'Anticorps monoclonaux (mAb)). L'objectif est de tripler la rentabilité du Groupe à court terme. »

Pour des informations presse, cliquez ici : https://www.novasep.com/press-release-about-novasep.html.

LA SOURCE Novasep