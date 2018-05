Novasep investit 10 millions EUR pour « SeneFill », sa nouvelle unité de production Fill&Finish dédiée à la formulation et au flaconnage stérile à échelle commerciale

Novasep, fournisseur de services et de technologies de premier plan pour l'industrie des sciences de la vie, annonce un investissement de 10 millions d'euros dans une unité de production dédiée à la formulation et au flaconnage pour les vecteurs viraux, les anticorps monoclonaux et d'autres produits biologiques à faible volume. Cette unité de production, située à Seneffe (Belgique), sera opérationnelle au second semestre 2019.

Les opérations de formulation et de flaconnage sont essentielles pour assurer l'innocuité et l'efficacité d'un médicament. Cette étape consiste à remplir des flacons de substances biologiques dans des conditions stériles et constitue la dernière phase du processus de fabrication biopharmaceutique, après l'« upstream » en amont (culture cellulaire) et le

« downstream » en aval (purification).

La nouvelle unité de production de Novasep sera dotée d'un ensemble d'équipements de flaconnage et d'isolateurs à la pointe de la technologie. Elle pourra produire jusqu'à 10 000 fioles par session, avec 2 à 3 sessions par semaine. Conformément à son plan de développement stratégique, cet investissement permettra à Novasep de répondre à la forte demande du marché pour des thérapies ciblées et autres thérapies orphelines, au fur et à mesure que le développement de ces applications cliniques arrive à maturité.

Ce projet fait partie du cycle de croissance stratégique Rise-2 de Novasep. Il complète un investissement de 27 millions d'euros dans une nouvelle unité de production commerciale de vecteurs viraux à Seneffe (Belgique) qui sera mise en service au 1er trimestre 2019 et un investissement de 17 millions d'euros dans une unité spécialisée dans la production d'anticorps monoclonaux (mAbs) à échelle clinique, répondant aux normes BPF, qui sera située à Pompey (France) et mise en service au 2ème semestre 2019.

« La tendance en faveur de thérapies ciblées a créé un besoin croissant de capacités spécialisées », a déclaré Jean Bléhaut, président de la division Manufacturing Solutions de Novasep. « En réponse, Novasep a lancé une série de projets majeurs pour renforcer ses services de bioproduction pour certaines substances pharmacologiques sélectionnées et pour les activités de flaconnage. »

Le Dr Michel Spagnol, PDG de Novasep, a ajouté : « Après un investissement de 17 million d'euros dans notre unité de production de mAbs et un investissement de 27 millions d'euros dans la production de thérapie génique, il s'agit du troisième investissement annoncé pour soutenir le développement de thérapies innovantes. Avec ce troisième investissement, Novasep poursuit son engagement envers le plan stratégique RISE-2 visant à doubler la taille de l'entreprise d'ici à 2022. »

