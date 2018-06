Novasep lance BioSC® Pilot, un skid de chromatographie et de DSP révolutionnaire pour la purification de biolomolécules

BioSC Pilot est dédié à la purification de biomolécules telles que les anticorps monoclonaux (mAbs), les protéines recombinantes et les facteurs sanguins, de la phase pilote précoce à la petite production commerciale.

Sa conception modulaire permet de combiner facilement plusieurs étapes DSP pour élaborer un processus de purification complet adapté aux besoins du client. Les différents modules de chromatographie disponibles comprennent des procédés batch et multi-colonnes continus de chromatographie. Il est également possible d'intégrer d'autres étapes intermédiaires telles que la préparation de tampons, la filtration tangentielle et l'inactivation virale. L'enchaînement de plusieurs procédés conduit à la suppression des étapes intermédiaires sans valeur ajoutée et aboutit à un procédé rationalisé et intensifié.

« L'industrie biopharmaceutique cherche maintenant des solutions flexibles pour intensifier ses procédés downstream », a indiqué Jean-Luc Beulay, directeur Marketing & Développement de produit de la division Process Solutions de Novasep. « BioSC Pilot représente un changement de paradigme dans le monde de la chromatographie basse pression. Il ne s'agit pas uniquement d'un skid de chromatographie, mais c'est un système qui peut exécuter un procédé downstream multi-étapes qui combine à la fois la chromatographie batch et continue. La performance est considérablement améliorée avec un temps de traitement plus court, un rendement accru et une empreinte au sol réduite. La qualité du produit et la sécurité de l'opérateur sont aussi améliorées car l'enchaînement des étapes réduit le nombre de manipulations. »

Encouragée par la FDA depuis de nombreuses années, la fabrication continue est maintenant bien établie pour le traitement en amont.

« La demande croissante en produits biopharmaceutiques et la pression constante exercée sur la productivité amène l'industrie biotechnologique à repenser ses pratiques de fabrication », a déclaré Nadège Laborde, présidente de la division Process Solutions de Novasep. «BioSC Pilot est l'outil parfait pour aider nos clients à mettre en œuvre une fabrication continue et intensifiée pour leurs procédés downstream et réduire le temps de mise sur le marché de leurs produits. »

L'introduction de technologies innovantes destinées aux marchés pharmaceutiques et biopharmaceutiques est l'un des éléments clés de la stratégie Rise-2 déployée par le groupe Novasep en 2017 et dont l'objectif est de doubler sa rentabilité d'ici 2022.

