Novelis agrandit ses installations à Changzhou avec des investissements supplémentaires

Novelis est le premier producteur de produits laminés en aluminium et la plus grande entreprise de recyclage de conteneurs aluminium au monde. La société a signé un accord avec le technopôle national de Changzhou en 2012, en vertu duquel elle a établi sa première base de production de tôle d'aluminium pour le secteur automobile en Chine. Des deux phases qui composaient le projet, la première a été officiellement mise en production en 2014 et concerne la production de composants pour les châssis et carrosseries automobiles, notamment capots de moteur, hayons, tableaux de bord, portières et toits de véhicule. Parmi les principaux acquéreurs figurent des constructeurs automobiles de Chine, d'Asie et au-delà, dont les géants internationaux Audi, BMW et Mercedes-Benz ainsi que les marques locales BYD, SAIC et Great Wall. Novelis s'attache à introduire des conceptions et applications de matériaux novatrices au cœur des procédés de fabrication de véhicules légers en Chine, améliorant ainsi les performances dans les domaines de la sécurité, de la conduite et du confort.

Avec le nombre croissant de commandes de véhicules électriques et la proportion grandissante d'aluminium dans les nouveaux modèles développés par les clients actuels, le site de Novelis à Changzhou atteindra sous peu son plein régime. La société a décidé d'augmenter ses investissements afin d'étendre la chaîne de production par traitement thermique des tôles d'aluminium, en particulier pour les automobiles, acquérant dès lors des équipements de première classe et établissant la base de production la plus avancée de Chine pour les produits automobiles haut de gamme à base d'aluminium. Suite à ces investissements supplémentaires, Novelis aura engagé au total près de 400 millions de dollars américains dans ses infrastructures du technopôle national de Changzhou.

Le technopôle national de Changzhou (Changzhou National Hi-tech District, CND) est stratégiquement situé au cœur de la région du delta du Yangzi, à seulement 163 kilomètres à l'ouest de Shanghai. Le CND accueille 1580 sociétés à capitaux étrangers, parmi lesquelles 43 font partie des 500 plus grandes entreprises mondiales. Depuis peu, le CND accélère son rythme de développement et intensifie ses efforts en vue de construire un centre industriel, basé sur deux secteurs clés : la fabrication d'équipements (machines de précision) et les nouveaux matériaux plus grands et plus solides. Les industries émergentes relèvent de l'aviation, de l'innovation, du domaine photovoltaïque et du biomédical.

