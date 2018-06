Novomed Group désigné distributeur exclusif France de SANISNAP PRO, la première solution désinfectante et protectrice sans alcool et sans parfum

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/530956/Group_Novomed.jpg )



Utilisable autant par les professionnels de santé que par les particuliers, SANISNAP PRO offre les mêmes actions bactéricide, fongicide et virucide (99,99% des agents pathogènes éliminés) que les gels hydroalcooliques historiques. Cette solution est la première à respecter le pH de la peau.

Agréé "contact alimentaire", SANISNAP PRO peut être utilisé de façon intensive sans irriter la peau, évitant ainsi la sécheresse cutanée provoquée par les gels traditionnels, laisse sur les mains pendant 8 heures un film protecteur antibactérien, et neutralise également les odeurs.

Pour Hervé Liebermann, PDG de Novomed : « Devenir distributeur exclusif de SANISNAP PRO confirme la vocation d'innovation permanente et le positionnement d'excellence de Novomed sur l'ensemble des segments des dispositifs médicaux et paramédicaux. Cette solution nouvelle est amenée à révolutionner les usages de protection des professionnels et des patients. Notre cœur de métier, depuis 25 ans, consiste à faire reculer les maladies nosocomiales, qui constituent toujours un véritable défi pour l'ensemble des Institutions de santé. SANISNAP PRO correspond à cet engagement et marque une nouvelle étape dans ce combat toujours à renouveler. »

A propos de Novomed

Fondé en 1993, Novomed Group est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de dispositifs médicaux à usage unique, devenus des produits incontournables dans la lutte contre les infections nosocomiales, tant en ville qu'à l'hôpital.

Le Groupe, déjà leader français auprès des gynécologues et des dermatologues au travers des Gyneas et Laboderm, est devenu leader de la distribution auprès des médecins généralistes et de kinésithérapeutes avec l'acquisition en 2017 de NM Medical. Animé par une dynamique entrepreneuriale forte depuis sa création, le groupe est fortement tourné vers l'innovation et guidé par une démarche de montée en gamme permanente. Novomed développe ainsi d'autres marques en synergie avec les activités historiques du groupe : la gamme complète de soins dermo-cosmétiques Moraz, la lignes de cosmeto-textiles réparateurs Arnitex ou la gamme de produits de confort pour les seniors, Novo'life.

