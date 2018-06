NOVOMED GROUP et les LABORATOIRES PHYTOGENESE établissent un partenariat exclusif pour la distribution de KINECURE, nouvelle gamme complète de soins et produits de massage pour les professionnels de la kinésithérapie

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/710036/Kinecure_Logo.jpg )



KINECURE est une gamme complète de produits de massage, de soins et d'hygiène : soins neutres, musculaires, circulatoires, articulaires, mais aussi minceur, disponibles en différentes textures (crèmes, huiles, gels, baumes), englobant tous les essentiels de la kinésithérapie. KINECURE existe aussi en gammes « sports », l'une avant et l'autre après l'effort. La gamme inclut plus d'une trentaine de produits, chacun dédié à un besoin particulier pour les patients, les sportifs, les personnes en régime, la relaxation...

Issue d'une fabrication française et composée d'actifs 100% naturels parmi les plus performants, la gamme de produits KINECURE englobe diverses formules aux forts taux d'actifs. Garantie sans paraben, phtalates ou phenoxyethanols, elle bénéficie d'une traçabilité contrôlée et d'une qualité optimale (norme ISO 22716), assurant d'offrir les meilleurs soins aux patients des professionnels du massage et de la kinésithérapie.

Pour Alexandre Jaulin, PDG de PHYTOGENESE : « Rendre accessible au grand public la qualité professionnelle de KINECURE et aider les kinés à améliorer les traitements de leurs patients, tel est le sens de notre partenariat. »

A propos de Novomed Group

Fondé en 1993, Novomed Group est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de dispositifs médicaux à usage unique, devenus des produits incontournables dans la lutte contre les infections nosocomiales, tant en ville qu'à l'hôpital.

Le Groupe, déjà leader français auprès des gynécologues et des dermatologues au travers des Gyneas et Laboderm, est devenu leader de la distribution auprès des médecins généralistes et de kinésithérapeutes avec l'acquisition en 2017 de NM Medical et de Kinessonne. Animé par une dynamique entrepreneuriale forte depuis sa création, le groupe est tourné vers l'innovation et guidé par une démarche de montée en gamme permanente. Novomed développe ainsi d'autres marques en synergie avec les activités historiques du groupe : la gamme complète de soins dermo-cosmétiques Moraz, la ligne de cosmeto-textiles réparateurs Arnitex ou les produits de confort pour les seniors, Novo'life.

