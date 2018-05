Open Fiber choisit Italtel pour l'automatisation de son réseau

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/637267/Italtel_Logo.jpg )

Italtel, aux côtés de Maticmind, a annoncé aujourd'hui la finalisation d'un projet précurseur de réseau automatisé permettant de configurer automatiquement les services réseau pour Open Fiber. L'opérateur FTTH italien réservé au commerce de gros espère atteindre près de 19 millions d'unités immobilières en Italie avec le FTTH à très haut débit d'ici les prochaines années.

Open Fiber a choisi la plateforme innovante Cisco Network Services Orchestrator (NSO) pour automatiser et simplifier ses opérations de grande ampleur et fournir ses services plus rapidement et simplement par le biais d'un réseau automatisé. Le déploiement permettra d'ajouter, de modifier et de supprimer automatiquement des services sans interrompre l'ensemble du service et garantira des activations en temps réel.

Italtel, qui a été la première entreprise en Italie à obtenir la certification de la technologie NSO de Cisco, a conçu le réseau IP d'Open Fiber et joue un rôle prépondérant dans l'analyse des besoins d'Open Fiber, élaborant les services réseau et l'automatisation correspondante en s'appuyant sur la plateforme NSO programmable de Cisco. La plateforme opère sur toute les couches du réseau, depuis l'accès à l'adresse IP jusqu'au réseau de transport optique.

« Open Fiber est désormais capable de fournir des services en gros à très grande échelle, réduisant de manière significative le temps de mise sur le marché de nouveaux services et minimisant les erreurs de configuration », a déclaré Domenico Angotti, responsable Engineering chez Open Fiber. « Le Network Orchestrator de Cisco nous aide considérablement pour le fonctionnement de bout en bout des équipements et la supervision des cycles d'activation, ce qui nous permet de concentrer nos efforts principalement sur le développement de services innovants pour nos clients, améliorant ainsi l'efficacité et abaissant les coûts de fonctionnement. Nous en sommes particulièrement satisfaits ainsi que de ce que nous avons pu réaliser grâce à la précieuse contribution d'Italtel et de Maticmind en termes de compétence professionnelle, de réactivité et d'engagement envers les objectifs du projet ».

Le projet d'automatisation du réseau a développé des flux de travail automatisés qui captent l'ordre de travail issu par le CRM (Customer Relations Manager) et l'active sur un réseau hétérogène de vendeurs multiples, composé d'un accès FTTH, d'un réseau de transport optique et d'un réseau IP.

Pour ce projet particulièrement complexe en raison de la diversité du réseau, Italtel s'est appuyée sur sa force incontestée, sa capacité à faire interagir des technologies différentes entre elles », a commenté Paolo Allegra, responsable de l'intégration des infrastructures pour les ensembles produit et solution chez Italtel. « Nous avons assigné une équipe de travail spécifique pour la conception du réseau IP, des services réseau et des activités d'automatisation sur la technologie innovante NSO de Cisco, dont nous sommes des fournisseurs certifiés ».

Le projet d'orchestration du réseau basé sur le NSO fait partie d'un programme plus vaste d'automatisation du réseau qui, de par l'utilisation des paradigmes SDN (Software Defined Network) et par la suite NFV-MANO (Network Functions Virtualization Management and Orchestration), définit l'architecture du réseau virtualisé, qui est géré par une plateforme spéciale d'orchestration (NFVO).

Open Fiber est le premier opérateur en gros d'Italie, et l'un des rares dans le monde à utiliser le NSO à travers l'ensemble de la chaîne de configuration et d'activation du service (CRM, gestionnaire d'ordre, système de ressource interne, réseau).

Italtel est une entreprise multinationale opérant dans le secteur des TIC et centrée principalement sur l'innovation. Avec Exprivia, qui a récemment acquis une participation majoritaire d'Italtel, la société constitue un nouveau grand groupe italien des TIC qui a l'intention de devenir un leader de la transformation numérique. En savoir plus

