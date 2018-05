Ouverture de la World Manufacturing Convention à Hefei

Comme l'a indiqué M. Wulff, le manifeste souligne l'importance de l'innovation dans l'industrie, encourage le développement de technologies plus respectueuses de l'environnement et appelle à un commerce multilatéral et à une coopération plus intégrée entre les administrations.

« Des représentants de gouvernements et d'organisations mondiales du monde entier se réunissent ici à la World Manufacturing Convention de Hefei à un moment critique pour notre industrie », a déclaré M. Wulff. « Alors que l'économie mondiale continue de se redresser, les entreprises doivent continuer à innover pour pouvoir s'adapter à des marchés en constante évolution. Et nous devons accueillir favorablement et soutenir des initiatives telles que l'initiative chinoise « la Ceinture et la Route » (Belt and Road Initiative, BRI) qui vise à créer et à approfondir les liens économiques internationaux ».

« Les entreprises dynamiques, créatives et dynamiques de l'Anhui sont bien placées pour tirer parti des opportunités qu'apportent l'initiative "la Ceinture et la Route" et les changements qui s'opèrent dans le secteur manufacturier. Nous sommes prêts à travailler de concert avec des entreprises et des organisations du monde entier pour faire place à la prochaine vague de la révolution industrielle et faire progresser l'industrie manufacturière », a indiqué Li Jinbin, secrétaire du parti provincial d'Anhui.

Dans le but de façonner l'avenir du secteur manufacturier, la convention a accueilli des leaders de renommée mondiale pour échanger des idées sur le développement et les tendances futures de l'industrie manufacturière mondiale. La convention comporte également des forums portant sur l'évolution des technologies de production et visant à encourager les discussions sur la prochaine vague de la révolution industrielle.

La convention comporte des forums sur l'évolution des technologies de production dans les domaines de l'intelligence artificielle, des maisons intelligentes, des circuits intégrés et de la fabrication intelligente. La convention accueille au total six expositions : l'exposition intégrée, l'exposition internationale sur la fabrication intelligente, l'exposition nationale sur la fabrication intelligente, la foire de marchandises d'importation et d'exportation d'Anhui, l'exposition sur les services financiers et l'exposition sur les ressources humaines d'Anhui. Les expositions couvrent 43 000 mètres carrés dans la salle d'exposition principale du Hefei Binhu International Exhibition & Convention Center.

Pour renforcer la coopération internationale, la convention a également présenté plus de 1000 projets de coopération, tant au niveau national qu'international, afin de faire venir plus d'entreprises pour développer les entreprises dans la province d'Anhui.

À propos de la World Manufacturing Convention

Lancée par l'Alliance mondiale des PME (GASME), la World Manufacturing Convention 2018 est une plateforme internationale de discussion sur les tendances actuelles et futures de l'industrie manufacturière mondiale. Organisée conjointement par la GASME, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, le gouvernement provincial d'Anhui et l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec les pays étrangers, la convention vise à façonner l'avenir du secteur manufacturier et à encourager l'intégration d'entreprises locales aux chaînes industrielles globales.

