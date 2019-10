Ouverture solennelle du CHINA BRAND SHOW (France)

Monsieur JIA Guoyong, secrétaire du Parti communiste et vice-directeur du Bureau du développement du commerce extérieur du MOFCOM, Madame CHEN Ruhua, conseillère du service d'économie et de commerce à l'Ambassade de Chine en France, Monsieur Claude CHAM, président de la FIEV ont prononcé des discours pour l'ouverture du salon. Madame SONG Changying, vice-PDG du Sinomachint; Monsieur Charles ARONICA, PDG de la FIEV; Monsieur Mario FIEMS, directeur de l'Équip'auto; Madame ZHANG Yanyan, vice-directrice du bureau de salon du secteur automobile du Conseil chinois de la promotion du commerce international (CCPIT-AUTO); Monsieur LIU Bin, vice-directeur du bureau de salon du CCPIT - Shanghai; Madame Magali JORGENSEN, directrice commerciale du Promosalons, ainsi que leurs représentants, les représentants du PROMOSALONS, les autorités locales, les représentants des associations automobiles, les représentants d'entreprise se sont également présentés à la cérémonie d'ouverture. Plusieurs agences de presse françaises et chinoises ont mené des reportages sur la cérémonie d'ouverture du salon.