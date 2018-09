Palantir Foundry partenaire de Scuderia Ferrari autour de la donnée

LONDRES, September 4, 2018 /PRNewswire/ --

Depuis Janvier 2017, Palantir Technologies et la Scuderia Ferrari ont établi un partenariat permettant une prise de décision plus rapide et centrée autour de la donnée, grâce au déploiement de Palantir Foundry, la plateforme d'intégration et d'analyse de données développée par Palantir.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/738495/Palantir_and_Scuderia_Ferrari_Logo.jpg )





Le monde de la Formule 1 est réputé comme un secteur accordant une grande importance aux données. Chaque voiture est équipée de nombreux capteurs qui mesurent la performance et la fiabilité des équipements, et subit de nombreuses campagnes de tests avant de rejoindre la piste. Les données générées pendant ce processus sont stockées dans de multiples systèmes ; intégrer ces données mobilisent de nombreux ingénieurs experts dont le temps est précieux.

Pour la Scuderia Ferrari, Palantir Foundry rassemble toutes ces sources de données disparates en une interface unique. Les données de télémétrie, des pièces détachées, de simulation, des essais et de retour pilote sont intégrées au sein de Foundry. Au lieu de consacrer leur temps précieux à intégrer et nettoyer ces données, les ingénieurs de Ferrari en usine ou sur le circuit peuvent se concentrer sur leurs tâches les plus importantes, en utilisant les données pour prendre des décisions plus rapides et mieux informées.

Palantir Foundry a permis à la Scuderia Ferrari d'explorer de nouvelles opportunités. Par exemple :

Les ingénieurs en aérodynamique peuvent rapidement tester et confirmer des hypothèses liées à la performance des pièces détachées, et ce sans limite de tailles de données.

Les ingénieurs de maintenance peuvent explorer les données de télémétrie, de retour pilote et de production en une unique plateforme pour faire des recommandations de maintenances plus fines et mieux informées.

Que ce soit à l'usine de Maranello ou sur le circuit, les ingénieurs moteur peuvent rapidement analyser le cycle complet des moteurs et partager instantanément leurs conclusions avec les autres équipes de la Scuderia Ferrari.

Avec des réglementations en évolution perpétuelle, la plateforme Foundry permet à la Scuderria Ferrari d'être plus flexible et plus adaptable à ces nouvelles conditions, en testant de nouvelles façons d'exploiter les données.

Le partenariat entre Palantir et la Scuderia Ferrari a été officialisé le weekend dernier lors du Grand Prix sur le circuit historique de Monza, avec le dévoilement du logo de Palantir sur la Formule 1 de la Scuderia Ferrari.

Dans les mois à venir, Palantir Foundry continuera d'apporter à la Scuderia Ferrari les moyens d'exploiter la puissance du big data pour améliorer les décisions de course et le design des futures générations de Formule 1.

Palantir Technologies

Palantir Technologies est une entreprise de logiciels qui développe et déploie des plateformes de données chez des organisations évoluant dans des environnements où les données sont sensibles et complexes. Palantir permet à ses clients à travers les secteurs gouvernementaux, commerciaux et philanthropiques de transformer leur façon d'exploiter leurs données, pour produire des voitures où des avions plus surs, découvrir de nouveaux médicaments ou encore combattre le terrorisme. Le siège de Palantir se situe à Palo Alto, avec de principaux bureaux à New York, Washington D.C., Londres, et Paris. Information disponible sur http://www.palantir.com