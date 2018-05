ParaZero sélectionnée comme prestataire de sécurité d'UAS pour plusieurs équipes de l'UASIPP

Le 9 mai, le ministère américain des Transports (DOT, Department of Transportation) et le bureau fédéral de l'aéronautique (FAA, Federal Aviation Administration) ont annoncé que dix gouvernements étatiques, locaux et tribaux ont choisi de mettre à l'essai des opérations complexes d'UAS. Cette annonce entre dans le cadre du programme pilote d'intégration (IPP, Integration Pilot Program) de l'UAS à la demande du président Trump en octobre dernier, dans le but d'accélérer par le biais de partenariats entre le public et le privé l'intégration de l'UAS dans le système d'espace aérien national (NAS). Les dix équipes ont été choisies parmi 149 autres qui avaient posé leur candidature.

ParaZero est fière de faire partie d'un certain nombre d'équipes sélectionnées avec lesquelles elle va travailler pour promouvoir une intégration sûre de l'UAS dans le NAS. L'IPP représente un programme important qui aidera à tracer la voie pour le marché émergent de l'UAS. « Les drones font déjà partie de notre vie de tous les jours. Ce programme permettra aux décideurs politiques et aux acteurs industriels d'apprendre comment nous pouvons faciliter des opérations prolongées comme le vol au-dessus des personnes et au-delà des limites visuelles de sites sans compromettre la sécurité, » a commenté Eden Attias, PDG de ParaZero.

Le programme devrait devenir le siège d'un dialogue fructueux sur l'équilibre entre les intérêts locaux et les intérêts nationaux en ce qui concerne l'intégration de l'UAS et fournir des données à mettre en pratique pour que la réglementation soit informée.

« Les données, le savoir et l'expertise que le programme va générer ouvriront les cieux au secteur de l'UAS, ce qui conduira à une croissance économique importante, » a ajouté Avi Lozowick, directeur de la politique et de la stratégie de ParaZero. « Nous avons hâte de nous mettre au travail avec nos partenaires sur ce projet passionnant, et nous remercions le DOT et la FAA pour leur décision. »

Ce partenariat procèdera à l'évaluation d'une série de concepts opérationnels comprenant la livraison de colis, la sécurité publique, l'agriculture, la construction, les inspections et bien d'autres.

À propos de ParaZero

ParaZero Drone Safety Systems a été fondée en 2014. La société a été établie par un groupe de passionnés d'avionique en collaboration avec des exploitants chevronnés de drones dans le but de résoudre le défi principal posé à l'industrie de ces appareils : la sécurité. Les technologies intelligentes de la sécurité sont essentielles pour veiller à ce que les drones puissent évoluer et créer une valeur économique importante tout en minimisant les risques collatéraux qui leur sont associés. ParaZero propose une solution intelligente et intuitive permettant une croissance du secteur des drones à travers la conception, la mise au point et la fourniture de systèmes autonomes les meilleurs de leur catégorie pour drones commerciaux.

Contact :

Sharon Imber

vice-présidente du Marketing

ParaZero

sharoni@parazero.com

+972-3-6885252

LA SOURCE ParaZero Drone Safety Systems