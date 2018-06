PharmaMar fait une présentation orale au Congrès de l'ASCO : survie globale ajustée de l'étude ADMYRE avec la plitidepsine

Les données modélisées sur la survie globale par l'évaluation statistique de l'impact de l'étude croisée (cross-over) ADMYRE ont été présentées.

Sur les 84 patients traités dans le groupe de comparaison ( la dexaméthasone étant utilisée en monothérapie), 44 % ont reçu le traitement combiné avec la plitidepsine après la progression.

Après analyse de l'impact de l'étude croisée, la survie globale enregistrée avec la plitidepsine était de 11,6 mois contre 6,4 mois avec la seule dexaméthasone.

PharmaMar (MCE: PHM) a expliqué aujourd'hui comment l'étude croisée a eu une répercussion sur la survie globale dans le cadre de l'essai ADMYRE. L'impact sur la survie globale des patients qui ont rechuté après avoir reçu la dexaméthasone en monothérapie et qui ont ensuite été traités avec la plitidepsine en association avec la dexaméthasone a été analysé. Sur les 84 patients traités dans le groupe de comparaison avec la dexaméthasone en monothérapie - 44 %, 37 patients ont ensuite reçu le traitement combiné avec la plitidepsine.

Ces données ont été présentées sous la forme d'une séance de débat par affiches lors du Congrès de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), qui se tient du 1er au 5 juin à Chicago (États-Unis).

L'étude ADMYRE est une étude pivot, randomisée, ouverte, internationale et multicentrique de phase 3, qui a inscrit 255 patients atteints de myélome multiple ayant fait une rechute après avoir reçu au moins trois, mais pas plus de six traitements antérieurs, et qui comparait l'innocuité et l'efficacité de la combinaison de la plitidepsine avec la dexaméthasone par rapport à la seule dexaméthasone.

Le principal critère d'évaluation de cette étude était la survie sans progression - qui s'est révélée positive - et il a permis de démontrer une réduction statistiquement importante du risque de progression de la maladie ou de décès de 35 % par rapport au groupe de comparaison.

Au cours de la présentation, les deux modèles statistiques utilisés (RPSFT et la méthode des deux étapes) pour corriger et mesurer l'impact de l'étude croisée sur la survie globale ont été débattus, l'accent ayant été mis sur le modèle à deux étapes (Latimer et al.), considéré comme le plus adéquat dans le contexte de l'étude ADMYRE.

Par conséquent, et compte tenu de l'effet de l'étude croisée utilisant la méthode à deux étapes, on a observé une augmentation statistiquement importante de la survie globale dans le groupe traité avec la plitidepsine plus la dexaméthasone (11,6 mois) par rapport au groupe de comparaison (6,4 mois).

Vous pouvez consulter les études présentées lors de ce Congrès en cliquant sur http://abstracts.asco.org

À propos de PharmaMar

Basée à Madrid, PharmaMar est une entreprise biopharmaceutique de premier plan mondial dans la découverte et le développement de médicaments anticancéreux innovants d'origine marine. L'entreprise possède un portefeuille de médicaments candidats et un solide programme de R & D en oncologie. PharmaMar développe et commercialise YONDELIS® en Europe et a trois autres programmes au stade clinique en cours de développement pour plusieurs types de cancers solides et hématologiques utilisant Zepsyre® (PM1183), la plitidepsine, PM184 et PM14. PharmaMar est une entreprise biopharmaceutique mondiale qui compte des filiales en Allemagne, Italie, France, Suisse, au Royaume-Uni, en Belgique, Autriche et aux États-Unis. PharmaMar a d'autres sociétés en son entière propriété : GENOMICA, grande entreprise dans le domaine du diagnostic moléculaire ; Sylentis, dédiée à la recherche d'applications thérapeutiques de l'extinction des gènes (ARN interférent, soit ARNi) et deux autres entreprises axées sur la chimie, Zelnova Zeltia et Xylaze. Pour en savoir plus sur PharmaMar, rendez-vous sur http://www.pharmamar.com .

Limitation de responsabilité

Le présent document est un communiqué de presse, et non un prospectus. Ce document ne constitue pas, pas plus qu'il ne fait partie d'une offre de vente ni une invitation à acheter, offrir ou souscrire des actions de l'entreprise. D'autre part, il est demandé de ne pas se fier à ce document pour toute décision d'investissement ou contrat et le présent communiqué ne constitue pas une recommandation de quelque nature que ce soit à l'égard des actions de l'entreprise.

