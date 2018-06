PharmaMar signe un accord de licence pour la commercialisation et la distribution d'Aplidin® avec Pint Pharma International

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/624563/PharmaMar_Logo.jpg )



Conformément à cet accord, Pint versera des paiements échelonnés et des redevances d'un montant non communiqué à PharmaMar en échange des droits d'enregistrer, commercialiser et distribuer Aplidin® dans chacun des territoires susmentionnés. PharmaMar conservera les droits de production exclusifs et fournira le produit fini pour un usage clinique et commercial.

La Société a présenté au congrès de l'ASH en décembre 2017, à San Diego (États-Unis), les résultats d'un essai clinique pivot de phase III (ADMYRE) de la plitidepsine, où les principaux critères d'évaluation, le taux de survie sans progression et les objectifs secondaires, la survie globale et l'innocuité ont été satisfaits, fournissant au traitement du myélome multiple un nouveau mécanisme d'action.

Selon Luis Mora, directeur général de l'unité d'oncologie de PharmaMar : « Nous sommes sur le point de conclure notre première alliance stratégique avec Pint Pharma International pour la commercialisation d'Aplidin®, développé pour lutter contre le myélome multiple. Cet accord correspond à notre engagement à proposer un nouveau traitement de première classe aux patients du monde entier. »

David Muñoz, PDG de Pint Pharma, a déclaré : « Nous sommes ravis de cette opportunité d'inclure Aplidin® dans notre portefeuille complet de produits d'oncologie et d'hématologie. Cela va davantage renforcer notre mission visant à permettre à la population latino-américaine souffrant de troubles qui nuisent à leur qualité de vie de vivre mieux en fournissant un accès précoce et efficace à des solutions thérapeutiques innovantes. »

À propos de Pint Pharma

Pint Pharma est une société pharmaceutique privée axée sur l'Amérique latine, qui se consacre au développement, à l'enregistrement et à la commercialisation de traitements spécialisés. Pint Pharma tire profit des leaders basés en Amérique latine et en Europe avec une vaste expérience dans le secteur pharmaceutique. Pint Pharma développe depuis longtemps des relations solides avec des sociétés mondiales du secteur pharmaceutique et de la santé. Pint Pharma s'efforce d'être le premier fournisseur d'Amérique latine de traitements innovants et à haute valeur ajoutée dans les domaines de l'oncologie, des maladies rares et des soins spécialisés.

À propos de PharmaMar

Basée à Madrid, PharmaMar est l'une des plus grandes sociétés biopharmaceutiques au monde dans la découverte et le développement de médicaments anticancéreux innovants basés sur des produits marins. La société possède une gamme de médicaments candidats et un important programme de R&D en oncologie. PharmaMar développe et commercialise YONDELIS® en Europe et compte trois autres programmes au stade clinique en cours de développement pour plusieurs types de cancers solides et hématologiques : la lurbinectedine, la plitidepsine, PM184 et PM14. PharmaMar est une société biopharmaceutique mondiale dont les filiales sont présentes en Allemagne, en Italie, en France, en Suisse, au Royaume-Uni, en Belgique et aux États-Unis. PharmaMar détient trois autres sociétés en propriété exclusive : GENOMICA, une importante société de diagnostics moléculaires, Sylentis, qui se consacre à la recherche d'applications thérapeutiques de l'extinction de gène (RNAi), et deux autres entreprises chimiques, Zelnova Zeltia et Xylazel. Pour en savoir plus sur PharmaMar, veuillez consulter le site http://www.pharmamar.com.

Limitation de responsabilité

Le présent document est un communiqué de presse, et non un prospectus. Cette publication sert uniquement à des fins d'information et ne constitue pas une offre de vente ni une invitation à acheter, offrir ou souscrire des actions de la société. D'autre part, le présent document ne doit pas servir à prendre des décisions concernant des investissements ou des contrats et ne constitue pas une recommandation de quelque sorte concernant les actions de la société.



