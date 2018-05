Play2Live développe sa propre blockchain « Level Up Chain »

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/632229/Play2Live_Logo.jpg )

Le testnet de la Level Up Chain sera lancé en juillet 2018. Pour Play2Live, l'un des principaux avantages liés à la création de sa propre plateforme blockchain est la capacité de potentiellement fournir une bande passante illimitée à ses utilisateurs - qui devraient, selon les estimations, être environ 5 millions d'ici fin 2018-premier trimestre 2019. Le réseau principal sera capable de traiter jusqu'à 500 TPS (transactions par seconde) et, du fait des nombreuses fonctionnalités de la plateforme Play2Live, les transactions correspondant à différents services seront réparties sur différents blocs fonctionnels du réseau. Par conséquent, les sous-chaînes dotées d'une capacité de 500 TPS pour chaque bloc fonctionnel de la plateforme seront essentielles afin d'adapter le réseau à la montée en charge et de satisfaire les millions d'utilisateurs actifs.

Alexey Burdyko, PDG et fondateur de Play2live a déclaré : « Play2Live propose de nombreux outils aux utilisateurs. Chacun d'eux sera mis à disposition par notre blockchain personnelle et fiable, Level Up Chain. Cela nous permettra de faire évoluer la plateforme et de concrétiser un très grand nombre d'occasions, du jamais vu encore sur le marché de l'e-sport. »

Avec l'utilisation des sous-chaînes, l'ensemble de l'infrastructure de la Level Up Chain pourra fournir 100 000 TPS ou plus, et réalisera les transactions de manière quasi-instantanée. Le coût des transactions au sein de la Level Up Chain sera minimal, et l'équipe de Play2Live estime que les frais se maintiendront à 0,01 USD par transaction.

« Avec Bitshares, nous nous sommes retrouvés face à une adaptation à la montée en charge complexe et à des risques de goulot d'étranglement au fur et à mesure que les fonctionnalités de la plateforme s'étendaient et que le volume des transactions augmentait », a commenté Vladislav Arbatov, directeur technique chez Play2Live. « La puissance de crête de Bitshares n'est pas suffisante pour couvrir toutes les activités de Play2Live. C'est pourquoi nous mettons en place une architecture de produits qui nous permettra d'adapter le projet sans craindre les dangers d'une dépendance à la capacité d'une blockchain tierce. »

Play2Live annoncera prochainement les premiers tournois majeurs sur cette plateforme et, grâce à sa présence dans le milieu de l'e-sport et du streaming vidéo en direct, Level Up Chain dispose du potentiel pour devenir l'une des plateformes blockchain les plus importantes pour le streaming en direct et l'e-sport.

Contact : Daria Golikova, Daria.golikova@p2l.tv

LA SOURCE Play2Live