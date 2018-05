Pour la Journée Mondiale de la sclérose en plaques le 30 mai 2018 Novartis lance « SEP on Air », la première web radio dédiée à la SEP

La sclérose en plaques, maladie inflammatoire et neurodégénérative du système nerveux central, touche aujourd'hui environ 100 000 personnes en France [1] .

. A l'occasion de la journée mondiale de la sclérose en plaques, Novartis lance la première web radio dédiée à la SEP : « SEP on Air ».

Avec ce dispositif d'information innovant et différenciant, Novartis poursuit son engagement auprès des patients atteints de sclérose en plaques et de leurs proches et complète ainsi sa liste d'outils mis à disposition depuis plus de 5 ans.

A l'occasion de la journée mondiale de la sclérose en plaques (SEP), Novartis lance « SEP on Air », la première web radio dédiée à la SEP pour sensibiliser les patients, leurs proches et les professionnels de santé sur l'évolution de la maladie et la détection des symptômes liés à sa progression.

Un dispositif inédit pour aborder une maladie invalidante : la sclérose en plaques

La sclérose en plaques, maladie inflammatoire auto-immune et neurodégénérative qui touche le système nerveux central, en particulier le cerveau, la moelle épinière et les nerfs optiques, concerne aujourd'hui plus de 100 000 personnes en France[1]. Peu connue du grand public, elle progresse généralement par « poussées » qui se traduisent par un ou plusieurs signes neurologiques apparaissant pendant plus de 24 heures. Savoir reconnaître une poussée est crucial pour adapter au mieux le traitement médical. Cependant, tous les patients ne savent pas les identifier et de ce fait, ils ne consultent pas nécessairement un professionnel de santé.

« SEP on Air » est une série de journées de webradio qui a pour objectif d'aider les patients et leur entourage à mieux comprendre la pathologie. Au programme, des interviews de professionnels de santé et de patients, des débats, des échanges ainsi qu'une programmation musicale tout au long de la journée.

La première édition, qui se tiendra le 30 mai 2018 de 10h00 à 20h00, aura pour thème « Fatigue et dépression : des symptômes mal connus de la sclérose en plaques » avec un temps fort à 19h00 : une heure d'émission en direct ! Pour l'écouter rendez-vous sur http://www.sep-et-vous.fr/.

