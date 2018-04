Puissante et intelligente, la caméra de sécurité Nest Cam IQ s'installe aussi à l'extérieur

Nest Labs, Inc., le concepteur de la maison intelligente, annonce ce jour la commercialisation immédiate de la caméra de sécurité extérieure Nest Cam IQ dans toute l'Europe. Offrant l'une des meilleures qualités d'image et certaines des fonctionnalités les plus intelligentes du marché, elle ne transmet aux utilisateurs que les informations importantes et précises (présence d'une personne inconnue dans le jardin, par exemple). Vous consacrez ainsi moins de temps à la gestion de la sécurité et vous avez plus de temps pour profiter de la vie.

La caméra extérieure Nest Cam IQ ne vous montre pas seulement ce qui se passe chez vous : son intelligence lui permet de distinguer les personnes des animaux et d'envoyer des alertes en conséquence. Lorsqu'elle détecte quelqu'un, elle peut envoyer une alerte de personne sur votre mobile et zoomer automatiquement sur la personne en question en suivant ses mouvements. Vous savez ainsi plus précisément ce qu'elle fait chez vous.[1] Et si vous êtes abonné à Nest Aware, vous pouvez même recevoir des alertes personnalisées indiquant s'il s'agit d'un ami ou d'un membre de votre famille, ou au contraire d'un inconnu.

"L'achat d'une caméra de sécurité est généralement guidé par le désir de pouvoir s'assurer que son habitation et sa famille sont en sécurité. Mais lorsqu'il s'agit de garder un œil sur la maison, une caméra ne doit pas simplement montrer ce qu'il s'y passe : elle doit aussi mettre à la disposition de l'utilisateur des informations utiles et pertinentes, afin qu'il puisse identifier les alertes réellement importantes", explique Lionel Guicherd-Callin, directeur du marketing produits pour la zone EMEA chez Nest Labs. "Avec le lancement de la Nest Cam IQ, nous avons commercialisé l'une des caméras les plus intelligentes et performantes du marché, pour renforcer la sécurité de votre intérieur. Désormais, avec l'arrivée de la caméra extérieure Nest Cam IQ sur le marché européen, les utilisateurs peuvent profiter de ces mêmes qualités à l'extérieur."

L'expérience client de la caméra extérieure Nest Cam IQ s'appuie sur une solide base matérielle et logicielle spécialement conçue pour contribuer à protéger l'extérieur de la maison :

Vidéo de haute qualité. Comme sa version intérieure, la caméra extérieure Nest Cam IQ intègre la fonctionnalité Supersight. Avec son capteur numérique 4K , sa technologie HDR et sa vidéo HD 1080p, elle vous permet d'effectuer un zoom 12x pour voir en détail une zone spécifique, par exemple votre jardin. Elle peut aussi zoomer automatiquement sur une personne et la suivre alors qu'elle se déplace dans votre propriété. Elle vous propose ainsi à la fois un gros plan et une vue à 130°. Les LED infrarouges de la fonction Vision nocturne éclairent uniformément le champ de vision une fois la nuit tombée.

Comme sa version intérieure, la caméra extérieure Nest Cam IQ intègre la fonctionnalité Supersight. Avec son capteur numérique , sa technologie HDR et sa vidéo HD 1080p, elle vous permet d'effectuer un zoom 12x pour voir en détail une zone spécifique, par exemple votre jardin. Elle peut aussi zoomer automatiquement sur une personne et la suivre alors qu'elle se déplace dans votre propriété. Elle vous propose ainsi à la fois un gros plan et une vue à 130°. Les LED infrarouges de la fonction Vision nocturne éclairent uniformément le champ de vision une fois la nuit tombée. Solidité à toute épreuve. La caméra extérieure Nest Cam IQ a été conçue pour résister aux intempéries, même en conditions extrêmes. Vous avez ainsi la certitude que votre système de sécurité affrontera sans problème la pluie, la neige et le vent. Avec son indice IP66, elle ne craint même pas les tuyaux d'arrosage. Vous pouvez dissimuler son câble d'alimentation, pour empêcher les tentatives de manipulation et sécuriser encore davantage votre installation.



La caméra extérieure Nest Cam IQ a été conçue pour résister aux intempéries, même en conditions extrêmes. Vous avez ainsi la certitude que votre système de sécurité affrontera sans problème la pluie, la neige et le vent. Avec son indice IP66, elle ne craint même pas les tuyaux d'arrosage. Vous pouvez dissimuler son câble d'alimentation, pour empêcher les tentatives de manipulation et sécuriser encore davantage votre installation. Dissuasion sonore et visuelle. Dissuadez les visiteurs indésirables grâce à un haut-parleur 15 fois plus puissant que celui de la Nest Cam Outdoor et à la fonction audio Parler/Écouter haute définition. Lorsque vous parlez aux visiteurs via l'application, l'anneau lumineux de la caméra extérieure Nest Cam IQ clignote pour attirer l'attention des intrus.



Dissuadez les visiteurs indésirables grâce à un haut-parleur 15 fois plus puissant que celui de la Nest Cam Outdoor et à la fonction audio Parler/Écouter haute définition. Lorsque vous parlez aux visiteurs via l'application, l'anneau lumineux de la caméra extérieure Nest Cam IQ clignote pour attirer l'attention des intrus. Sécurité intégrée. Comme la caméra extérieure Nest Cam IQ fonctionne sur secteur, vous profitez d'un flux HD 1080p en direct 24h/24 et 7j/7 sur votre mobile, votre tablette ou votre ordinateur. La vidéo est chiffrée sur l'appareil au moyen d'un algorithme AES 128 bits avec connexion sécurisée TLS/SSL. Facultative, la validation en deux étapes offre un niveau de sécurité supplémentaire pour votre compte Nest. La technologie OTA (Over The Air) garantit quant à elles la mise à jour automatique de votre caméra.[2]

L'intelligence Nest

Une caméra de sécurité n'a que peu d'intérêt si vous n'êtes pas en mesure de visionner le flux vidéo au bon moment. La caméra extérieure Nest Cam IQ est intrinsèquement intelligente et vous informe sur ce qui se passe, au moment opportun.

Alertes de personne. Lorsque la caméra extérieure Nest Cam IQ détecte une personne (et pas un animal, une branche ou une ombre sur le mur) dans son champ de vision, elle peut envoyer une alerte spécifique contenant une photo en gros plan de la personne en question, qui n'est pas sélectionnée au hasard.



Lorsque la caméra extérieure Nest Cam IQ détecte une personne (et pas un animal, une branche ou une ombre sur le mur) dans son champ de vision, elle peut envoyer une alerte spécifique contenant une photo en gros plan de la personne en question, qui n'est pas sélectionnée au hasard. Supersight. Lorsque vous consultez l'application pour regarder ce qui se passe, vous profitez d'une image haute définition incluant simultanément une vue à 130° de la pièce et une vue avec suivi des personnes en gros plan. Vous voyez ainsi les images en détail, tout en conservant une vue d'ensemble de la pièce.



Lorsque vous consultez l'application pour regarder ce qui se passe, vous profitez d'une image haute définition incluant simultanément une vue à 130° de la pièce et une vue avec suivi des personnes en gros plan. Vous voyez ainsi les images en détail, tout en conservant une vue d'ensemble de la pièce. Alertes d'activité. Votre Nest Cam peut enregistrer jusqu'à 2,6 millions d'images haute définition par jour, ce qui représente de gros volumes de données à analyser. Grâce à ses algorithmes innovants, la fonctionnalité Journal de bord de la caméra extérieure Nest Cam IQ identifie les images clés pour vous permettre de prendre rapidement et facilement connaissance du déroulement de chaque journée, sans rien rater. Cette fonctionnalité vous évite aussi de perdre du temps à chercher une séquence spécifique, car elle identifie automatiquement les moments clés et zoome sur la zone concernée. Vous pouvez recevoir une alerte contenant une photo instantanée, qui vous permet de savoir ce qui s'est passé, même si vous avez raté une autre alerte auparavant. Enfin, vous avez accès à un historique photo de trois heures dans l'application Nest.

Nest Aware

Les clients possesseurs d'une caméra extérieure Nest Cam IQ bénéficient d'une caméra encore plus intelligente en s'abonnant à Nest Aware, grâce à des algorithmes cloud avancés. Ils profitent aussi d'un historique vidéo en continu de 5, 10 ou 30 jours, tout cela à partir de 5 € par mois.

Zones d'activité personnalisées. Vous avez la possibilité de définir des zones spécifiques à surveiller de plus près dans le champ de la caméra (votre jardin, par exemple). Ainsi, vous ne recevrez des alertes qu'en cas d'activité ou de présence dans les zones en question.



Vous avez la possibilité de définir des zones spécifiques à surveiller de plus près dans le champ de la caméra (votre jardin, par exemple). Ainsi, vous ne recevrez des alertes qu'en cas d'activité ou de présence dans les zones en question. Alertes de visages familiers. Grâce à sa puissante technologie de reconnaissance des visages, la caméra extérieure Nest Cam IQ peut vous aider à identifier et classer les personnes, et à faire la différence entre les membres de la famille et les inconnus. Vous recevez ainsi des alertes différentes lorsque votre enfant rentre de l'école ou lorsqu'une personne non reconnue entre chez vous.



Grâce à sa puissante technologie de reconnaissance des visages, la caméra extérieure Nest Cam IQ peut vous aider à identifier et classer les personnes, et à faire la différence entre les membres de la famille et les inconnus. Vous recevez ainsi des alertes différentes lorsque votre enfant rentre de l'école ou lorsqu'une personne non reconnue entre chez vous. Alertes de voix et d'aboiement. Il peut arriver qu'un événement important survienne hors du champ de la caméra. Lorsque la caméra extérieure Nest Cam IQ détecte une voix ou un aboiement, elle vous envoie une alerte.

Tarifs, disponibilité et installation

La caméra extérieure Nest Cam IQ est dès à présent disponible au tarif de 379 € sur http://www.nest.com/eu et auprès des distributeurs présents dans les pays européens où sont commercialisés les produits Nest.

La caméra extérieure Nest Cam IQ a été conçue pour résister aux tentatives de manipulation, et son câble d'alimentation peut être dissimulé. Elle se branche à une prise électrique intérieure standard, pour une installation parfaitement protégée. Les clients qui le souhaitent peuvent faire appel à un professionnel pour l'installation de leur caméra extérieure Nest Cam IQ. Pour trouver un installateur Nest Pro dans votre région en vue de la configuration et de l'installation de votre caméra, cliquez ici .

À propos de Nest

Nest a pour objectif de créer une maison qui pense à vous, une maison qui prend soin de ses habitants et du monde qui les entoure. La société veut offrir des services, des logiciels et des équipements à la fois simples, beaux et agréables à utiliser. Le Nest Learning Thermostat™ et Nest Energy Services vous permettent de profiter d'un confort optimal et vous aident à réduire votre consommation énergétique. Le détecteur de fumée et de monoxyde de carbone Nest Protect™ veille sur votre sécurité, tandis que le programme Nest Safety Rewards vous permet de faire des économies auprès des compagnies d'assurance participant au programme. Enfin, le système d'alarme Nest Secure™, les caméras de sécurité Nest Cam™ et la sonnette vidéo Nest Hello™ vous aident à garder un œil sur votre maison, où que vous soyez.

Les produits Nest sont commercialisés dans 20 pays et il s'en installe dans tous les pays du monde. À ce jour, le Nest Learning Thermostat a contribué à économiser environ 20 milliards de kWh. Avec le programme Works with Nest, les produits tiers peuvent se connecter en toute sécurité aux appareils Nest pour rendre les maisons plus sûres, plus économes en énergie et plus interactives. Plus de 30 000 installateurs Nest Pro aux quatre coins du monde assurent l'installation des produits Nest.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur nest.com/eu .

1. La diffusion vidéo en direct, l'enregistrement vidéo et les notifications sur mobile nécessitent une connexion Internet et un réseau Wi-Fi fonctionnels.

2. Les mises à jour OTA nécessitent une connexion Wi-Fi fonctionnelle.

Ginnia Cheung, 07900232398, press@nest.com

LA SOURCE Nest