Pythagoras Medical obtient le marquage CE pour le système ConfidenHT™

Pythagoras Medical, une société spécialisée dans les appareils médicaux de pointe créée par Rainbow Medical, le plus grand groupe d'investissement dans les dispositifs médicaux d'Israël, a annoncé aujourd'hui que son système ConfidenHT™ a obtenu un marquage CE. ConfidenHT™ est un système novateur destiné aux patients souffrant d'hypertension résistante, qui améliore l'efficacité des procédures de dénervation rénale (RDN). ConfidenHT™ fournit un guidage en temps réel aux médecins en identifiant les zones à exciser, en vérifiant l'efficacité de l'ablation et en identifiant les patients non-répondeurs.

Près de 31 % des adultes dans le monde entier souffrent d'hypertension. L'hypertension résistante, qui apparaîtrait chez 9 à 18 % des patients hypertendus, augmente considérablement le risque de développer une cardiopathie ou une maladie rénale, ou de souffrir d'un AVC. L'un des mécanismes qui contrôle la pression artérielle est un signal neurologique transmis des reins jusqu'au cerveau. Supprimer ce lien neurologique en excisant ou « dénervant » le nerf dans le cadre d'une procédure RDN peut rétablir une tension artérielle normale chez de nombreux patients. De récentes études sur la RDN montrent que jusqu'à 40 % des patients traités avec cette procédure n'ont montré aucun signe d'amélioration à cause d'un mauvais ciblage du nerf. Cela est dû au caractère aveugle des technologies RDN actuelles, qui ne fournissent aucun retour au médecin. ConfidenHT™ est unique par sa capacité à identifier les zones à dénerver et à vérifier l'efficacité de la procédure. Cela est possible grâce à un cathéter de cartographie qui stimule les différentes zones de l'artère rénale et à un algorithme qui utilise la réponse physiologique générée par cette stimulation pour créer une carte des zones à exciser. Cette technologie réduit également le facteur de risque associé aux ablations inules, qui sont un élément inhérent de l'approche « aveugle » des technologies d'ablation actuelles.

Selon le professeur Konstantinos Tsioufis, chercheur principal et président de l'ESH : « Ce projet de stimulation des fibres rénales est indéniablement une étape très prometteuse dans nos efforts visant à localiser les "points idéaux" où l'ablation du nerf rénal produira les meilleurs résultats. Notre expérience préliminaire semble nous rapprocher de notre objectif de donner une visibilité à la procédure de dénervation rénale. »

ConfidenHT™ est un cathéter à électrodes multiples et sur fil, compatible avec un cathéter de guidage 8F et un fil de guidage de 0,014 po. La console de cartographie ConfidenHT™ est dotée de capacités de stimulation multivoie et son algorithme breveté utilise une analyse de marqueurs physiologiques multifactorielle. Par ailleurs, la console permet la visualisation des résultats de la cartographie de l'artère et la localisation des zones à risque sur un écran tactile de 15 po.

« L'obtention du marquage CE est une validation importante de la technologie ConfidenHT™ et de son approche unique pour améliorer l'efficacité des procédures RDN et du traitement de l'hypertension », a déclaré Efi Cohen Arazi, PDG du groupe Rainbow Medical. « Rainbow Medical continuera d'inventer et de développer des solutions révolutionnaires destinées à répondre aux besoins médicaux non satisfaits. »

À propos de Pythagoras Medical

Pythagoras Medical a été fondée en 2014 par Rainbow Medical, le plus important groupe d'investissement et d'innovation dans les dispositifs médicaux d'Israël. La société développe actuellement une plateforme de cartographie du nerf intra-artériel à l'aide d'une approche par stimulation électrique pouvant être intégrée à différentes procédures pour des indications multiples. Pythagoras Medical emploie des ingénieurs et des scientifiques spécialisés dans une multitude de disciplines et est dirigée par Yehuda Zadok, qui possède de nombreuses années d'expérience en matière de gestion du développement de dispositifs médicaux.

À propos de Rainbow Medical

Rainbow Medical (http://www.rainbowmd.com) est une société privée d'investissement et de gestion qui lance et permet la croissance de startups développant des appareils médicaux révolutionnaires inventés par Yossi Gross, dans de nombreux domaines médicaux. En répondant aux importants besoins non satisfaits du marché, Rainbow Medical cherche à améliorer le bien-être des personnes et à générer des retours exceptionnels pour ses actionnaires.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Yehuda Zadok

PDG, Pythagoras Medical Ltd

yehuda@pythagorasmedical.com

LA SOURCE Pythagoras Medical and Rainbow Medical