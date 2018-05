Quadro Vehicles S.A. lance QV3 avec un nouveau style et une édition limitée

ROME, May 22, 2018 /PRNewswire/ --

Quadro Vehicles SA, le fabricant suisse de véhicules à 3 et 4 roues qui a révolutionné le concept de mobilité, poursuit son innovation

Le nouveau QV3 de la Swiss Quadro Vehicles Ltd arrive sur le marché les 12 et 13 mai: le scooter à trois roues au design renouvelé, plus plaisant et dynamique, qui se distingue par son agilité, permettant au conducteur de rouler en toute sécurité, même en présence de conditions météorologiques défavorables et sur tous les types de routes.