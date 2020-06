QuadTalent mobilise plus de 20 millions USD en série A sous la conduite de Gaorong Capital

SHENZHEN, Chine, 9 juin 2020 /PRNewswire/ -- QuadTalent, prestataire de solutions pour transformation numérique, a conclu un financement en série A de 21 millions USD conduit par Gaorong Capital, avec une valorisation de post-financement estimée proche de 200 millions USD. QuadTalent a été fondée en août 2019 par Dr Wanli Min, ancien scientifique en chef de l'intelligence artificielle chez Alibaba Cloud. La Société fournit des solutions orientées vers la valeur concernant la technologie de données et la transformation numérique à ses entreprises clientes dans des secteurs socialement critiques.

Min est titulaire d'un doctorat en statistiques de l'université de Chicago et a décroché à 19 ans un diplôme du Programme des jeunes talents de l'université Scientifique et Technologique de Chine. Avant de fonder QuadTalent, il a occupé des postes de haut niveau dans la recherche et la gestion auprès de sociétés technologiques et institutions de recherche renommées comme IBM, Google et Alibaba. Min a fondé en juin l'an dernier North Summit Capital, fonds d'investissement privé dans le domaine de la technologie. Le fonds et QuadTalent collaborent étroitement dans le cadre d'un modèle « technologie + capital », où l'un et l'autre explorent et découvrent le potentiel de création de valeur dans des industries traditionnellement à forte intensité de données et de valeur afin de créer des opportunités d'investissement.

À l'inverse de produits typiques SaaS B2B (logiciel en tant que service / interentreprises) offrant des fonctionnalités génériques, QuadTalent adapte sur mesure des solutions technologiques de pointe pour s'attaquer à des scénarios d'utilisation à fort impact et où les algorithmes d'intelligence artificielle (IA) et l'informatique en nuage contribuent à exploiter des ressources en données pour libérer une valeur substantielle. Pour obtenir un tel impact, QuadTalent propose des offres immersives de solution en tant que service d'entreprise pour entreprise ('B4B Solution-as-a-Service') englobant le conseil et la mise en œuvre de la transformation numérique où les priorités stratégiques des entreprises sont alignées sur des étapes technologiques et une feuille de route axées sur la valeur.

Depuis 2015, l'équipe au cœur de QuadTalent a mené à bien plus de 100 projets de transformation numérique sur huit industries et aidé ses clients à produire plusieurs milliards de RMB en recettes. Cette expérience aussi vaste a permis à QuadTalent de déjà redimensionner des solutions numériques novatrices dans des secteurs comme les produits manufacturés, la vente au détail, la ville intelligente, les infrastructures essentielles et la logistique. La Société cherche également à s'implanter au-delà de la Chine et a engagé des discussions approfondies avec des clients en Europe, au Moyen-Orient et dans la zone Asie-Pacifique. Min a fait observer : « La dernière décennie a vu naître en Chine de nombreuses innovations pilotées par la technologie, et ceci a été le fer de lance de la croissance économique et de la création d'emplois dans tout le pays. Ceci est prometteur pour ces applications révolutionnaires qui vont aider davantage de pays à sortir de la récession post-pandémique. »

L'équipe fondatrice de QuadTalent a assemblé à ce jour une véritable escouade d'experts en tête de l'industrie dans le domaine de la technologie et de la recherche appliquée. Le directeur de la technologie possède plus de 20 années d'expérience dans l'architecture de plateformes, et c'est durant cette période qu'il a édifié la plateforme de commerce en ligne d'Alibaba. Le directeur des données est un expert des mégadonnées et des applications d'IA, avec une décennie d'expérience dans la direction d'initiatives de transformation numérique et la prestation de solutions intelligentes dirigées par les données sur diverses industries. La responsable scientifique des algorithmes est titulaire d'un doctorat en recherche opérationnelle et optimisation de l'Imperial College London. Elle dirigeait dans son affectation précédente une équipe de recherche-développement d'une entreprise de vente au détail afin d'optimiser automatiquement la chaîne d'approvisionnement avec IA, avec pour résultat des millions économisés sur les coûts opérationnels.

L'engagement de Gaorong dans la série A de QuadTalent reflète l'intérêt croissant du marché vis-à-vis de la pénétration de la technologie dans les industries traditionnelles. « Gaorong Capital perçoit clairement les tendances de l'industrie et possède une vaste expérience intersectorielle, » a souligné Min. « Avec une vision et une idéologie partagées, notre collaboration vient naturellement. »

M. Bin Yue, cofondateur et associé directeur général de Gaorong a commenté : « La science et la technologie constituent une force motrice essentielle de la croissance de la productivité et du progrès de la société. Nous avons la conviction que QuadTalent est bien établie pour tenir cette promesse : son équipe fondatrice possède des avantages technologiques incontestables et une expérience qui la place en tête de l'industrie. Nous respectons les équipes fondatrices qui ont le courage de se lancer sur des terrains inexplorés. C'est pourquoi nous voulons les accompagner dans leur quête pour avoir un impact profond sur les industries et notre communauté. »

Cet investissement apporte également une touche d'optimisme bien nécessaire à une industrie traditionnelle qui se noie dans un pessimisme de jours sombres : si les talents et les ressources de classe mondiale se déplacent de la Silicon Valley et de Wall Street vers les terres agricoles, la chaîne de production et les autoroutes, l'espoir fait de même.

Prestataire de solutions de transformation numérique, QuadTalent a été fondée en août 2019 pour devenir le fer de lance de la pénétration des données et de la technologie numérique dans les industries traditionnelles à forte intensité de données couvrant l'agriculture, les produits manufacturés, la vente au détail, la logistique et les services de santé. La Société propose des offres immersives de « solution en tant que service » couvrant le conseil sur tout le parcours de la stratégie numérique jusqu'à la mise en œuvre, la production et le déploiement de données et d'applications pilotées par l'IA pour favoriser la création de valeur tangible. Plus de 100 projets de transformation numérique sur des industries diverses ont permis à QuadTalent de développer sa méthodologie DT ('digital transformation') exclusive, laquelle constitue un garde-corps solide pour les initiatives de transformation dans de multiples secteurs. Grâce à une architecture évolutive édifiée sur des modules hautement réutilisables, le système d'exploitation intelligent de QuadTalent prend en charge une livraison rapide et personnalisée tout en garantissant une qualité élevée et constante.

Fondateur et PDG de North Summit Capital et de QuadTalent Technology, Dr Min est un expert de premier plan en matière d'intelligence industrielle et d'innovations d'entreprise reposant sur la technologie des données et les mathématiques. Il est le pionnier d'une stratégie « technologie + capital » visant à accélérer la transformation numérique sur diverses industries allant du commerce électronique au secteur manufacturier et à la ville intelligente.

Dr Min a reçu un doctorat en statistiques de l'université de Chicago et une licence en sciences (BS) de l'université Scientifique et Technologique de Chine. Ses domaines de recherches englobent les probabilités, les processus stochastiques, l'analyse de séries temporelles, l'apprentissage machine, la circulation intelligente et le traitement de signaux. Il a travaillé comme chercheur au centre de recherches T.J. Watson d'IBM, chez IBM Singapore et chez Google avant de rejoindre Alibaba en 2013. Nommé par la suite scientifique principal de l'intelligence machine chez Alibaba Cloud, Dr Min a pris la direction de la recherche-développement dans les solutions d'intelligence de données. En 2017, Dr Min a été reconnu par Forbes comme l'un des technologues de premier plan conduisant la révolution de l'IA en Chine, et il a par ailleurs été nommé au comité consultatif sur la stratégie d'IA de nouvelle génération relevant du ministère chinois de la Recherche et de la Technologie.

