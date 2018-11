Rabobank établit un partenariat avec Expert System dans l'intelligence artificielle cognitive

PARIS, November 8, 2018 /PRNewswire/ --

Expert System, éditeur de logiciels d'Intelligence Artificielle, et le prestataire de services financiers internationaux Rabobank ont annoncé aujourd'hui un partenariat pour exploiter la puissance de Cogito®, la plate-forme phare d'Expert System basée sur une combinaison unique de technologie sémantique et d'apprentissage automatique (machine learning).

Cogito, la plate-forme d'intelligence artificielle d'Expert System est déployée au sein des plus grandes institutions bancaires et financières du monde entier pour « donner un sens » aux données non structurées en les comprenant avec la plus grande précision afin d'en identifier les plus pertinentes et les transformer en information exploitable. En effet, l'ampleur de la croissance des informations non structurées - documents commerciaux, emails, interactions clients, notes, etc. - attise l'intérêt pour les solutions d'IA avancées, en particulier auprès des entreprises des secteurs fortement réglementés tels que les banques et les institutions financières. Il ne fait aucun doute que rendre la gestion des données plus efficace participe à la fois à l'optimisation des processus métier et constitue le fondement d'un avantage concurrentiel pour le futur. Le problème principal reste à trouver un moyen facile d'analyser et de comprendre tous les contenus textuels générés au sein de l'entreprise ou provenant de sources externes telles que les emails clients ou des articles parus sur Internet.

« Maîtriser les informations non structurées, y compris tout type de contenu important pour l'entreprise, est devenu une préoccupation majeure pour les institutions financières », a déclaré Alain Biancardi, Vice-Président Sales & Marketing chez Expert System. « L'intelligence artificielle révolutionne le secteur bancaire grâce à sa capacité à comprendre le texte dans son contexte comme un être humain mais à une échelle inégalée. Nous sommes honorés que Rabobank ait choisi Cogito et nous nous réjouissons à la perspective de collaborer ensemble en vue de révéler la valeur des données et des informations non structurées pour apporter plus de valeur à la banque. »

Grâce au nouveau partenariat signé avec Rabobank aux Pays-Bas, Expert System poursuit sa stratégie de croissance internationale et consolide sa présence dans le secteur bancaire. L'efficacité et le caractère unique de la gamme de logiciels Cogito, adoptés par un nombre croissant de clients, confirment qu'Expert System est le leader de référence pour toutes les entreprises souhaitant entamer ou poursuivre leur transformation digitale basée sur l'Intelligence Artificielle.

À propos de la Rabobank

Rabobank est une banque gérée pour ses clients. Basé aux Pays-Bas, Rabobank est devenu un prestataire international de services financiers avec des activités dans les domaines de la banque, de la gestion de capital, du leasing, des assurances et de l'immobilier. Rabobank est une banque coopérative aux racines agricoles. Rabobank connaît le secteur agricole comme nul autre. Par ailleurs, Rabobank a pour ambition de devenir la première banque agroalimentaire mondiale.

À propos de Expert System

Expert System (EXSY : MIL) est un leader en Intelligence Artificielle appliquée au texte. Sa plate-forme phare Cogito®, basée sur une association unique de technologie sémantique et d'apprentissage automatique, extrait la connaissance exploitable issue d'informations internes et externes et automatise les processus intensifs de traitement de l'information. Cogito® aide les entreprises à déployer une automatisation cognitive pour accélérer les processus métiers, améliorer la gestion de l'information et permet de prendre de meilleures décisions. Les solutions d'Expert System sont largement utilisées dans le service client, la conformité, l'atténuation des risques liés aux tiers, les applications de renseignement et les médias. De nombreuses organisations issues de secteurs d'activités vairés font confiance à Expert System dans le monde entier : Agence France-Presse, BASF, Bayer, Bloomberg BNA, BNP Paribas, Chevron, Clarivate, Eli Lilly, Gannett, Generali, IMF, Lloyd's of London, Sanofi, Ministère de l'Agriculture des États-Unis, Ministère de la Justice des États-Unis et Zurich Insurance Group.