radio.fr publie sa propre Skill sur Alexa, le service vocal intelligent Amazon

Une simplicité d'utilisation et un choix mondial garantissant une grande variété et diversité pour les amateurs de radio.

Avec la Skill Alexa radio.fr, les informations locales de sa station préférée sont dorénavant aussi accessibles que les plus extraordinaires radios de Los Angeles ou les meilleures webradio de Grande-Bretagne, du Brésil ou d'Espagne.

Utiliser Alexa est aussi simple que de poser une question. Il suffit de lui demander de lancer de la musique, lire les actualités, piloter sa maison connectée ou encore raconter une blague, et Alexa répond. À la maison comme au bureau, Alexa est conçue pour simplifier la vie de ses propriétaires en leur permettant de contrôler leur quotidien grâce à leur simple voix.

La base de données radio.fr contient plus de 30.000 stations, webradio et podcasts du monde entier. Avec la Skill Alexa radio.fr, vous pouvez rechercher votre station de radio préférée, trouver les stations appropriées parmi plus de 70 genres musicaux ou découvrir les stations les plus populaires de différentes villes du monde.

La Skill Alexa a été conçue et développée par les développeurs de radio.fr spécialement pour le service vocal d'Amazon et se concentre sur une facilité d'utilisation et un accompagnement de l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent, non seulement accéder directement à leur programme favori, mais aussi découvrir des contenus totalement nouveaux, qui dépassent la sélection de programmes pouvant être reçus via la FM.

La Skill Alexa radio.fr est disponible gratuitement dans l'Amazon Skill Store: http://www.amazon.fr/skills.

À propos de radio.net par radio.de GmbH

La radio.de GmbH est l'opérateur de la plate-forme internationale radio.net, ainsi que des plateformes nationales radio.de, radio.at, radio.fr, radio.es, radio.pt, radio.it, radio.pl, radio.se et radio.dk.

Suite au succès du lancement de radio.de en 2007, l'expansion à l'échelle européenne a commencé en 2008 et s'est poursuivie en 2015 avec le lancement de la plate-forme internationale radio.net hors d'Europe.

Ce service permet d'accéder en un seul clic à plus de 30 000 stations nationales et internationales, webradios et podcasts. L'application est gratuite et disponible pour smartphones et tablettes iOS et Android, l'Apple TV, Alexa Skill et pour les enceintes Sonos.

Grâce à notre application, les utilisateurs retrouvent à la fois des stations diffusant uniquement via Internet (Webradio) et les flux en ligne des stations FM nationales. En plus des suggestions proposées par notre équipe éditoriale, découvrez d'innombrable stations classées par popularité, genre musical, thème, ville, pays ou langue.

